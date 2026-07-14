OL : Pavel Šulc a retrouvé ses coéquipiers

Ce lundi, le premier mondialiste a repris l'entraînement du côté de l'OL. Pavel Šulc était de retour avec le groupe, le début de sa préparation.

En cette période de mercato, il n'est pas dit que Pavel Šulc soit encore Lyonnais dans un mois et demi. Mais en attendant, le deuxième meilleur buteur de l'OL en 2025-2026 a repris l'entraînement ce lundi. Depuis le 25 juin, le Tchèque en a fini avec la Coupe du monde. Après une compétition que lui et son équipe nationale ont ratée, il a profité de deux bonnes semaines de vacances. Le 13 juillet marquait pour l'attaquant le retour à Décines, où il a retrouvé ses coéquipiers.

Une arme en plus en vue du Q3 ?

Une bonne nouvelle pour l'Olympique lyonnais ? S'il est encore là début août, Pavel Šulc sera une arme supplémentaire pour Paulo Fonseca, qui s'est dit très "content" de revoir le footballeur de 25 ans, en vue des qualifications à la Ligue des champions. Dans un secteur offensif où l'avant-centre n'est pas encore arrivé, il pourrait être précieux, bien que Rémi Himbert marque des points en ce début de préparation.

Voilà donc le premier mondialiste de retour. Dans quelques jours, ce sera à Ernest Nuamah de réintégrer l'effectif, au moment du stage en Allemagne. Puis restera Moussa Niakhaté, qui est attendu le 25 juillet, après le séjour à Herzogenaurach et le duel amical contre Wolfsburg. On se rapprochera petit à petit du Q3 et des choses sérieuses.