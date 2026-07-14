OL : toujours pas de passage par Lyon pour Matt Turner

Une semaine après la fin du Mondial, Matt Turner n'est déjà plus Lyonnais. Le gardien reste aux États-Unis, pour un nouveau prêt au New England Revolution.

C'est la magie du football aujourd'hui. On peut officiellement appartenir à un club, mais ne jamais y avoir mis les pieds ni porté le maillot. C'est ce qui arrive à Matt Turner. En août 2025, le gardien a été recruté puis prêté dans la foulée par l'Olympique lyonnais. Les Rhodaniens ne comptaient pas sur lui, puisque ce transfert était hors de propos dans le contexte de l'époque, un héritage de John Textor. L'OL avait alors trouvé un accord avec New England Revolution pour un transfert provisoire jusqu'à cet été.

Que se passera-t-il dans six mois ?

Le portier de 32 ans allait-il revenir à Lyon après le Mondial ? Réponse négative, puisque la formation française a de nouveau négocié avec la franchise américaine pour un autre prêt. Comme annoncé lundi, le 8e de finaliste avec la Team USA à la Coupe du monde reste donc aux États-Unis. Une semaine après l'élimination de l'équipe nationale, il a signé un contrat jusqu'en décembre 2026 avec l'institution basée à Boston.

"Sous certaines conditions", le bail pourrait être prolongé jusqu'au 31 décembre 2027. Il y aura alors une option d'achat d'1,3 million d'euros pour New England Revolution. Matt Turner serait alors transféré sans jamais avoir connu l'OL.