Mercato : Kayne Bonnevie (ex-OL) revient dans la région lyonnaise

Parti de l'OL il y a trois ans, Kayne Bonnevie était en fin de contrat du côté du QRM. À 24 ans, le portier a choisi de revenir dans la région lyonnaise et s'est engagé avec Limonest en National 2.

Retour presque aux sources pour Kayne Bonnevie. À 24 ans, le natif d'Écully a choisi de revenir à quelques kilomètres de là pour lancer une nouvelle aventure dans sa carrière. Après trois saisons passées en Ligue 2 et Ligue 3 (ex-National) à Quevilly, Bonnevie vient renforcer les rangs de Limonest, pensionnaire de National 2. Le club rhodanien a fait l'annonce, le portier venant renforcer l'effectif de Jérémy Berthod qui a réussi à assurer son maintien en quatrième division pour sa première à ce niveau.

Soumaré, ancien de l'Académie, également de retour

Formé à l'OL, Kayne Bonnevie a avant tout joué avec la réserve lyonnaise, barré par la concurrence à son poste. À l'issue de son contrat, il avait choisi de rejoindre QRM où il a disputé près de 40 matchs en trois saisons. Toutefois, il va devoir retrouver des sensations, puisqu'il n'a plus foulé un terrain depuis le 21 novembre et une défaite au Puy. À Limonest, en plus de son coach, il retrouvera quelques anciens passés par l'OL Académie comme Sébastien Faure ou encore Yahya Soumaré, autre recrue estivale du FCLDSD.