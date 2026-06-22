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Yahya Soumaré
Yahya Soumaré

Mercato : un ancien attaquant de l’OL du côté de Limonest

  • par David Hernandez

    • Passé par le centre de formation de l'OL et ayant joué quelques matchs avec le groupe pro, Yahya Soumaré va revenir dans la région lyonnaise. L'attaquant de 25 ans va s'engager avec Limonest, en National 1 (ex-National 2).

    Le contingent d'anciens de l'OL va continuer de grossir du côté de Limonest à la reprise. Le club de l'Ouest-Lyonnais a réussi le tour de force de se maintenir en National 2, qui va devenir National 1 à la rentrée, pour sa première saison à ce niveau. Ce maintien porte la marque de Jérémy Berthod, arrivé sur le banc du FCLSD il y a un an et qui a donc rempli sa mission. L'ancien défenseur n'était pas le seul représentant à être passé dans les rangs de l'OL puisque Matéo Pereira avait notamment rejoint le club rhodanien pour un rôle de gardien à l'été 2025, tandis que l'historique Sébastien Faure était toujours de la partie.

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    Il y aura un élément supplémentaire passé par l'OL Académie à la reprise de Limonest dans les prochains jours. En effet, comme avancé par Le Progrès, Yahya Soumaré (25 ans) rejoint les rangs limonois et rentre au bercail. Natif de Vénissieux, il avait fait ses gammes à l'OL, au point de connaître quatre apparitions avec le groupe professionnel (11 minutes). Ayant connu des prêts à Dijon, Annecy ou encore Bourg-Péronnas, l'attaquant évoluait depuis deux saisons à Bourges en N2. Il reste donc au même niveau, mais se rapproche de ses proches avec cette signature à Limonest.

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