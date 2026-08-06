Devant encore renverser la situation au match retour contre le Sparta Prague, l'OL garde quand même un œil sur la double confrontation de ses possibles adversaires en barrages. Mercredi soir, Fenerbahçe a pris une sérieuse option sur le Sturm Graz en l'emportant 2-0 en Turquie.
Il y a forcément de la critique depuis mardi soir et à juste titre. Le visage montré par l'OL pendant 90 minutes face au Sparta Prague n'a pas été celui d'une équipe qui joue son avenir en Ligue des champions. La défaite 2-1 est presque logique, mais à l'heure d'énumérer tout ce qui n'a pas été et notamment le coaching de Paulo Fonseca, il reste un match retour. Et forcément, les supporters lyonnais attendent une réaction d'orgueil de la part de Corentin Tolisso et de ses coéquipiers, mardi prochain à Décines. Objectif : se qualifier pour les barrages et avoir toujours l'espoir de retrouver la compétition reine durant la saison à venir. Il faut déjà faire le travail mardi au Parc OL puis contre Fenerbahçe ou Sturm Graz. Après la manche aller, tout laisse à penser que ce sera le club turc.
Premier but pour Greenwood
Devant près de 40 000 spectateurs à Istanbul, les coéquipiers de N'Golo Kanté ont fait le break dans cette double confrontation contre le club autrichien. Il n'a fallu qu'une mi-temps au "Fener" pour prendre une sérieuse option sur la qualification. Talisca, un joueur qui a souvent croisé la route de l'OL en Europe, a ouvert la marque à la 9e minute avant que Mason Greenwood, transfuge de l'OM, ne fasse le break juste avant la mi-temps. Match retour mardi prochain (20h30) en Autriche, trente minutes avant le coup d'envoi d'OL - Sparta Prague (21h).
La composition de Fenerbahçe : Gunok - Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde - Guendouzi, Kanté - Greenwood, Asensio, Akturkoglu - Talisca
Je le remets ici, je n'avais pas eu le temps de poser mon impression sur le match d'à fond-smecta:
Je n'ai pas pour habitude de fustiger Fonseca, mais tout de même, il a réussi en un match à faire perdre confiance à:
- Boudache et Duranville en leur faisant comprendre que même en l'absence des titulaires il ne compterait pas sur eux.
- Tolisso et Abner en les faisant jouer à des postes qui ne leur conviennent pas.
- Mangala et Nartey en leur préférant un De Carvalho tout en disant qu'il avait besoin d'expérience.
- Morton en lui refusant le poste de 6
- Mata et Kluivert en annonçant en conf de fin de match que Tessman le boulet était meilleur qu'eux tout en ne jouant pas à son poste.
- Imbert enfin qui ne dispose même pas d'une minute de jeu dans ce match où il fallait revenir.
Openda s'en sort presque miraculeusement parce que toute l'organisation avait été pensée pour qu'il soit seul et sevré de ballons, il a pourtant réussi à faire quelques trucs avec ces rares offrandes.
Reste Ouedraogo, en difficulté mais pas pire.
AMN et De Carvalho ont été préservés par notre entraineur torpilleurs, parce que "morts-vivants" il trouvait le supplice déjà suffisant.
L'ensemble de ce coup de génie trouve son apothéose avec un magnifique doigt d'honneur à la cellule de recrutement lors de la conf de presse.
Il voudrait se faire virer il aurait difficilement pu faire mieux.
Des joueurs qui jouent à leur poste, DINGUE !!!
Non mais quand je vois la compo du Fener et les joueurs alignés par rapport à nous, clairement on n'a pas le niveau.
-Semedeo qui a joué au Benfica, au Barca, en 1ere League
-Skriniar passé par l'Inter et le PSG
-Nathan Aké passé par Man City
-Guendouzi passé par Arsenal, l'OM, la Lazio
-NGolo Kanté au milieu, j'en parle même pas
-Marco Asensio passé par le Real Madrid et le PSG
-Greenwood passé par Man United et l'OM, qu'on connait bien ici
Le pire en plus, c'est quand tu regardes les profils alignés, c'est tout à fait cohérent, un 4231 clair avec des joueurs à leurs postes qui savent exactement ce qu'ils doivent faire. Incroyable.
Bref, autant dire que même si on passe le Sparta, on risque de se prendre une énorme claque face au Fener si on continue à jouer comme ça, avec le même état d'esprit. Franchement, je suis dépité par ce tirage.
Bjr !!! Tous LES commentaires sont justes,tous VOS commentaires sont justes depuis mardi 4 à 21h45 sur le match de l'OL. À tous les niveaux !
Pas un mot de la direction, la compo de l'OL, les recrues non utilisées, certains joueurs à des postes inconnus,aucune fougue des joueurs. . et j'en passe. Les journalistes TV et la presse ont massacrés l'OL et cette fois nous sommes TOUS d'accord : match à oublier ou à faire semblant et donner TOUT pour le retour.
Je l'écrivais il y a peu, nous ne sommes jamais relax avec notre OL ! Espoir, espoir....