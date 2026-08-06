Devant encore renverser la situation au match retour contre le Sparta Prague, l'OL garde quand même un œil sur la double confrontation de ses possibles adversaires en barrages. Mercredi soir, Fenerbahçe a pris une sérieuse option sur le Sturm Graz en l'emportant 2-0 en Turquie.

Il y a forcément de la critique depuis mardi soir et à juste titre. Le visage montré par l'OL pendant 90 minutes face au Sparta Prague n'a pas été celui d'une équipe qui joue son avenir en Ligue des champions. La défaite 2-1 est presque logique, mais à l'heure d'énumérer tout ce qui n'a pas été et notamment le coaching de Paulo Fonseca, il reste un match retour. Et forcément, les supporters lyonnais attendent une réaction d'orgueil de la part de Corentin Tolisso et de ses coéquipiers, mardi prochain à Décines. Objectif : se qualifier pour les barrages et avoir toujours l'espoir de retrouver la compétition reine durant la saison à venir. Il faut déjà faire le travail mardi au Parc OL puis contre Fenerbahçe ou Sturm Graz. Après la manche aller, tout laisse à penser que ce sera le club turc.

Premier but pour Greenwood

Devant près de 40 000 spectateurs à Istanbul, les coéquipiers de N'Golo Kanté ont fait le break dans cette double confrontation contre le club autrichien. Il n'a fallu qu'une mi-temps au "Fener" pour prendre une sérieuse option sur la qualification. Talisca, un joueur qui a souvent croisé la route de l'OL en Europe, a ouvert la marque à la 9e minute avant que Mason Greenwood, transfuge de l'OM, ne fasse le break juste avant la mi-temps. Match retour mardi prochain (20h30) en Autriche, trente minutes avant le coup d'envoi d'OL - Sparta Prague (21h).

La composition de Fenerbahçe : Gunok - Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde - Guendouzi, Kanté - Greenwood, Asensio, Akturkoglu - Talisca