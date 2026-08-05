Sparta Prague - OL (2-1) : le penalty raté, un tournant ?

Dans une partie des plus compliquées, l'OL a malgré tout eu les opportunités de s'en tirer avec un résultat bien plus positif. Notamment ce penalty raté par Corentin Tolisso, juste avant le 2-1 du Sparta Prague. Un tournant ? Les avis différaient dans le vestiaire lyonnais.
De notre envoyé spécial à Prague.
L'OL n'a rien montré mardi soir à Prague (défaite 2-1) et pourtant, il y a bien différentes grilles de lecture possibles sur cette manche aller contre le Sparta Prague. La première est que la formation lyonnaise s'en sort plutôt bien en n'ayant qu'un but à combler au match retour pour remettre les compteurs à zéro. Adam Karabec le regrettait d'ailleurs, tout comme son entraîneur Brian Priske. L'OL est toujours en vie et c'est presque un miracle vu le visage montré. Toutefois, la deuxième grille de lecture est bien celle que le braquage pragois aurait bien pu avoir lieu au stade Letna.
L'ouverture du score en fin de mi-temps en avait été un premier exemple, et l'OL a eu l'occasion de refaire le coup en deuxième mi-temps et d'éteindre l'euphorie tchèque après l'égalisation de Rynes. Mais, en envoyant son penalty en tribunes, Corentin Tolisso a pris un coup sur la tête et redonné de l'énergie au Sparta. Un tournant ? Peut-être bien pour Paulo Fonseca. "Il y a la situation du penalty qui aurait pu changer les choses. C’est peut-être le tournant du match, parce que si nous avions mené, le Sparta aurait dû prendre plus de risques et nous aurait laissé plus d’espace."
"Tolisso a pris ses responsabilités"
On ne peut jurer de ce qui aurait pu se passer si l'OL avait mené 2-1 à la 67e minute de cette manche aller. Mais forcément, le scénario aurait été différent et le but de Mercado, deux minutes après le raté lyonnais, n'aurait probablement pas existé. Mais, dans le vestiaire rhodanien, cet échec ne devait pas expliquer la contre-performance générale. "Le penalty n’était pas le tournant du match selon moi. La rencontre se dispute sur 90 minutes et nous n’avons pas été assez bons sur la majeure partie du match, a répondu Tyler Morton sur OLPlay. Pour moi, Corentin Tolisso est notre capitaine, il a pris ses responsabilités et on ne peut pas lui en vouloir d’avoir manqué ce penalty." Deux discours différents, comme si l'incompréhension du onze de départ s'était poursuivie bien au-delà de la simple feuille de match.
Non le penalty raté ne change rien. On ne l'a obtenu que parce que le Sparta est une équipe de faible niveau. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont également eu 2 buts refusés pour cette même raison (les hors jeux)
Contre n'importe quelle autre équipe de niveau européen on perd 3-0 sec et sans bavure. On repart avec un 2-1 chanceux. Il faut s'estimer heureux de ce résultat vu le reste du match (et les points qu'on a déjà aborder avec la compo horrible et les joueurs apathiques)
C’est clair que c’est dommage!
Nos dragsters Tolisso, Abner, De Carvahlo et Morton se seraient régalés à s’engouffrer dans les espaces!
Haha ferme la putain Fonseca!!
Le tournant c’est ta diarrhée continue dès que y a un minimum de pression.
Regarde ta feuille de match fodes caray!!!! TU LE VOIS PAS LE PROBLEME?!!!!!!
Et ils « auraient alors pris des risques »
Le Sparta pressait à 6 ou 7 le porteur, ils étaient hyper haut sur le terrain. Tu les avais dès la 1ere seconde tes espaces l’aveugle.
Exactement, on a passé la première mi temps a s'obstiner à partir de derrière pour construire alors que tout Prague était dans notre partie de terrain.
Compo affreuse, joueurs amorphe et un adversaire d'un très faible niveau pour ne pas avoir réussi à nous punir.
Le match retour va être du gâteau pour nous, il faut pas grand chose en plus pour qu'on les batte , et vu qu'on a rien donné sur ce match, on devrait y arriver au retour ✌️
Je note le discours de Tyler avec lequel je suis complètement d'accord , qui est contraire à celui du coach ...
Il y a comme un malaise , les joueurs sont plus lucides que le coach lui même ...
Ou alors comme d'habitude , Fonseca dit ça pour se dédouaner .
Et le plus inquiétant c'est qu'est ce qu'on va bien pouvoir faire en Europa ligue ?
On pourrait pas demander à aller directement en ligue conférence à la place ? Ce serait peut être plus prudent...
avec ce niveau là on a plutot rien à faire dans aucune coupe d'europe que ce soit .
C'est niveau bas de tableau L1 , une équipe qui joue pour ne pas perdre , à 10 derrière , sans talent au milieu ni devant et faible en défense .
contre une équipe comme Lens ça fait 0-4 à domicile , je m'en souviens bien j'y étais .
on avait deux joueurs qui donnaient de l'impulsion , du pressing , moreira et sulc , mais ils ne sont plus la , et l'équipe est encore plus faible .
Et pourtant hormis Fofana l'équipe contre Lens était complète, c'est dire.
Avec cette compo d'hier soir contre les lensois on en prenait 8.
mais tactiquement il s'était fait manger par Sage , et il y avait des boulevards sur les côtés .
Tiens , exactement comme hier soir ...
Oui ! Corentin nous a flingué match. Et croyez-moi, s'il est aussi mauvais que depuis la fin de saison, il va se transformer en gros boulet financier et sportif.
pas que lui , la recrue ouadrego c'est pas bon , et que dire de De Carvahlo pas au niveau .
Mata en grande souffrance aussi .
Salut Juni38,
Je ne parlais que se Corentin parce que c'était l'objet de cet article, mais oui, quasi tous les autres n'ont pas eu le niveau attendu.
Salut Toitoi
On peut pas defoncer Tolisso comme ça, la responsabilité en revient à toute l'équipe et à l'entraîneur.
Ce sont des pros les mecs à un moment donné tu dois avoir un minimum d'orgueil, te battres et mouillé le maillot, hier j'ai pas vu ça, et j'ai pas vu un entraîneur conscient de la situation, si il l'avait été il aurait changé rapidement son schéma.
Moi perso (et comme beaucoup d'autres) je pense qu'il est limité en idée, ce qui est la raison de son obstination.
Comme dit le dicton :
"quand il a une idée il l'a pas ailleurs"
Salut Juni du 36,
Désolé de le dire comme ça, mais moi, je n'en peux plus du Corentin qu'on voit depuis mai dernier. Il s'enfonce dans une médiocrité sans nom.
Si Fonseca avait fait amende honorable en disant "je me suis trompé", franchement j'aurai de l'espoir pour la suite de la saison.
Là, au contraire, il ne remets absolument pas en question. les grands entraîneurs le font, lui non.
On va peut être passer le Sparta car c'est très faible mais au prochain tour, on saute
Salut Clad du 93,
Paulo n'est pas du genre à reconnaître ses erreurs.