Sparta Prague - OL (2-1) : le penalty raté, un tournant ?

Dans une partie des plus compliquées, l'OL a malgré tout eu les opportunités de s'en tirer avec un résultat bien plus positif. Notamment ce penalty raté par Corentin Tolisso, juste avant le 2-1 du Sparta Prague. Un tournant ? Les avis différaient dans le vestiaire lyonnais.

De notre envoyé spécial à Prague.

L'OL n'a rien montré mardi soir à Prague (défaite 2-1) et pourtant, il y a bien différentes grilles de lecture possibles sur cette manche aller contre le Sparta Prague. La première est que la formation lyonnaise s'en sort plutôt bien en n'ayant qu'un but à combler au match retour pour remettre les compteurs à zéro. Adam Karabec le regrettait d'ailleurs, tout comme son entraîneur Brian Priske. L'OL est toujours en vie et c'est presque un miracle vu le visage montré. Toutefois, la deuxième grille de lecture est bien celle que le braquage pragois aurait bien pu avoir lieu au stade Letna.

L'ouverture du score en fin de mi-temps en avait été un premier exemple, et l'OL a eu l'occasion de refaire le coup en deuxième mi-temps et d'éteindre l'euphorie tchèque après l'égalisation de Rynes. Mais, en envoyant son penalty en tribunes, Corentin Tolisso a pris un coup sur la tête et redonné de l'énergie au Sparta. Un tournant ? Peut-être bien pour Paulo Fonseca. "Il y a la situation du penalty qui aurait pu changer les choses. C’est peut-être le tournant du match, parce que si nous avions mené, le Sparta aurait dû prendre plus de risques et nous aurait laissé plus d’espace."

"Tolisso a pris ses responsabilités"

On ne peut jurer de ce qui aurait pu se passer si l'OL avait mené 2-1 à la 67e minute de cette manche aller. Mais forcément, le scénario aurait été différent et le but de Mercado, deux minutes après le raté lyonnais, n'aurait probablement pas existé. Mais, dans le vestiaire rhodanien, cet échec ne devait pas expliquer la contre-performance générale. "Le penalty n’était pas le tournant du match selon moi. La rencontre se dispute sur 90 minutes et nous n’avons pas été assez bons sur la majeure partie du match, a répondu Tyler Morton sur OLPlay. Pour moi, Corentin Tolisso est notre capitaine, il a pris ses responsabilités et on ne peut pas lui en vouloir d’avoir manqué ce penalty." Deux discours différents, comme si l'incompréhension du onze de départ s'était poursuivie bien au-delà de la simple feuille de match.