Sparta Prague - OL : Karabec, l'espion tchèque

Non conservé à l'issue de son prêt en fin de saison dernière, Adam Karabec retrouve l'OL ce mardi soir à Prague. Le numéro 10 sera l'un des atouts offensifs du Sparta Prague, en plus d'avoir joué les informateurs auprès de Brian Priske.

De notre envoyé spécial à Prague.

Il aimerait certainement s'offrir un nouveau challenge, mais, à l'heure actuelle, il est encore bel et bien toujours un joueur du Sparta Prague. Malgré un intérêt d'Anderlecht, Adam Karabec n'a pas mis les voiles et retrouvera donc bien l'OL ce mardi (20h) pour la manche aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Son entraîneur, Brian Priske, en a fait la pierre angulaire de son système, abandonnant notamment sa tactique à trois défenseurs centraux pour passer en 4-2-3-1. Une stratégie très clairement faite pour mettre Karabec dans les meilleures dispositions dans un rôle de meneur de jeu. Très loin de son utilisation en France durant toute la saison dernière, où il avait été cantonné à l'aile droite, avant de disparaître de la rotation sur la fin de la saison.

Cela n'a pas empêché Paulo Fonseca de considérer son ancien joueur comme "le meilleur joueur de cette équipe du Sparta. Il est libre sur le terrain et est dans un bon moment". Aura-t-il un sentiment de revanche après que l'OL n'ait pas levé l'option d'achat prévue dans son prêt ? Priske assure que non, mais difficile de ne pas faire abstraction de ce qui s'est passé sur les douze derniers mois. "Il sera forcément motivé, a déclaré son coach lundi. D'abord pour montrer toutes les qualités que nous lui connaissons et peut-être aussi pour prouver à l'entraîneur de l'OL qu'il est un joueur de très haut niveau. Je l'ai trouvé calme et concentré, il est serein, totalement focalisé sur ce qu'il doit accomplir."

"Il sait comment cette équipe construit ses plans de jeu"

Son objectif sera forcément de jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers et pourquoi pas de trouver la faille face à Dominik Greif, l'un de ses grands amis durant son passage entre Rhône et Saône. Connaissant le passif lyonnais avec ses anciens joueurs, on pourrait presque se laisser tenter par la cote d'Adam Karabec buteur au stade Letna ce mardi soir (20h). Paulo Fonseca espère cependant limiter au maximum l'influence du numéro 10, qui a joué non pas "l'œil de Moscou" mais bien celui de Prague depuis plusieurs jours.

Brian Priske ne s'en est pas caché, il a clairement demandé des conseils à son meneur pour préparer au mieux cette double confrontation contre l'OL. "C'est tout à fait normal de solliciter un joueur qui possède une connaissance particulière de l'adversaire. Comme il évoluait à Lyon la saison dernière, il sait comment cette équipe s'entraîne, joue, prépare ses matches et construit ses plans de jeu. Il est donc logique de recueillir toutes ces informations et de les confronter à ce que nous avons observé nous-mêmes lors de notre analyse, d'autant que pour l'instant l'OL n'a fait que des matches amicaux..."

Adam Karabec n'a certainement pas anticipé un possible changement tactique de Paulo Fonseca. Néanmoins, il connaît les faiblesses lyonnaises et elles sont très visibles depuis le début de l'été. Pas sûr que Priske ait vraiment eu besoin de lui pour s'en rendre compte.