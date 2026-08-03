Mercato : Bahlouli (ex-OL) tente une nouvelle relance en Algérie

N’ayant plus joué depuis bientôt quatre ans, Farès Bahlouli va tenter de relancer sa carrière. L’ancien joueur offensif de l’OL a signé pour deux ans avec l’US Biskra, en Algérie.

Il fait partie de ces joueurs sortis de l’Académie et dont beaucoup de supporters imaginaient un destin à la Karim Benzema. Comme beaucoup, il a fait partie de ces espoirs déchus, portés aux nues bien trop vite. À 31 ans, Farès Bahlouli n’a clairement pas eu la carrière qui lui était prédestinée durant sa formation à Tola Vologe. Mais, la trentaine passée, le joueur offensif n’a pas fait une croix sur sa carrière professionnelle. Pourtant, après plus de trois ans sans jouer, on aurait pu penser le contraire.

Cela ne semble pas avoir freiné l’US Biskra de lui offrir une nouvelle chance avec un contrat de deux ans à la clé. Sans club depuis la fin de son aventure en Ukraine au Metalist Kharkiv puis à Dnipro à l’automne 2022, Bahlouli a répondu favorablement à l’appel du promu algérien pour relever un nouveau défi. Reste à savoir dans quelle condition se trouve le joueur passé par l’OL, Monaco ou encore Lille après une inactivité aussi longue.