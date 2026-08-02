Belle affluence attendue pour Sparta Prague - OL

Le Sparta Prague fera presque le plein mardi pour le Q3 de Ligue des champions face à l'OL. Environ 18 000 spectateurs seront présents.

Une belle ambiance. Vendredi, le Sparta Prague a battu Zlin pour son premier match à domicile de la saison. Une victoire 3-1 acquise devant 17 148 spectateurs. Mardi, pour la rencontre aller du 3e tour préliminaire de Ligue des champions, ils seront probablement un peu plus. L'équipe de Brian Priske évolue au Letna, un stade d'une capacité légèrement supérieure à 18 000 places. Pour le duel du 4 août, plus de 17 000 personnes seront dans les gradins, le club ayant confié qu'il restait moins de 1000 billets en vente.

L'OL ne s'entraînera pas sur place le lundi

Des fans lyonnais amèneront une ambiance familière aux joueurs de Paulo Fonseca, qui ne prendront pas leurs marques là-bas avant la partie. En effet, le groupe s'entraînera au GOLTC le lundi avant de s'envoler pour la Tchéquie. Une dernière séance en milieu de matinée, avant de s'envoler vers la capitale tchèque en milieu d'après-midi. Dans la soirée du 3 août, l'entraîneur portugais et un joueur se plieront à la traditionnelle conférence de presse.

L'effectif convoqué ne fera connaissance avec l'enceinte pragoise et ses occupants que le mardi, quelques minutes avant le coup d'envoi au moment de l'échauffement. Dans une atmosphère forcément particulière pour ce rendez-vous européen capital.