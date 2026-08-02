Plusieurs équipes de l'Académie étaient sur le pont ce samedi 1er août. Avec des résultats sur courant alternatif pour ce début de préparation.

De Décines à Meyzieu jusqu'au Maine-et-Loire, l'Académie de l'OL anime ce premier week-end d'août. En pleine préparation, les équipes commencent tout doucement à monter en température, alors que les championnats reprendront à la fin du mois. Dans cette optique, les U19 ont encore un peu de travail devant eux. Cette semaine, ils sont près de Cholet pour un séjour intense dans l'ouest. Après un match nul contre Nantes mercredi en amical (1-1), ils participent actuellement au tournoi Carisport qui a lieu dans la région.

Samedi, ils étaient à La Séguinière pour la phase de poules. Et ça ne s'est pas très bien passé. Les protégés de Karim Bounouara ont d'abord perdu 1 à 0 face à Brest en début d'après-midi. Puis, ils ont fait 1-1 contre Caen. Les règles de l'épreuve ont fait que les Gones se retrouvent derniers du groupe car les Caennais ont ouvert la marque lors de leur confrontation. Ils joueront donc au mieux la 9e place.

Derby ce dimanche matin pour les U19

À Saint-Macaire-en-Mauges, ils auront le droit à un derby ce dimanche matin (9h25). Une opposition face à Saint-Étienne sur 2x20 minutes, avant de défier Metz ou Laval. L'objectif étant tout de même de ne pas finir lanterne rouge de cette 34e édition, ce qui ferait tâche.

Enfin, les U17 étaient sur leurs terres pour une triangulaire face à Chambéry et Villefranche-sur-Saône. Ils auraient d'abord gagné 1 à 0 contre le FCVB, avant de s'incliner sur le même score face aux Chambériens. Un adversaire qu'ils retrouveront le 15 novembre en championnat.