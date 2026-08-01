OL Lyonnes : trois matchs amicaux sur La Chaîne L'Équipe

Une bonne partie de la préparation d'OL Lyonnes sera à suivre sur La Chaîne L'Equipe. Trois des quatre matchs seront diffusés en clair et en exclusivité.

Vendredi, Vincent Ponsot se félicitait que "les entreprises et les marques fassent pleinement confiance" à OL Lyonnes. Heureux des nouveaux partenariats et du prolongement des anciens, le directeur général a aussi évoqué la diffusion de trois des quatre amicaux de l'été en clair. Ils seront visibles sur La Chaîne L'Équipe, même s'il est possible que ce soit en différé et non en direct selon nos informations.

Une exception, le duel contre London City Lionesses

Quelles rencontres sont concernées ? On parle de celles face à la Real Sociedad samedi prochain, mais aussi des matchs contre l’Eintracht Francfort et Aston Villa en Allemagne les 16 et 21 août. Pour les abonnés OL Play, qui ont pu suivre toute la préparation des joueurs de Paulo Fonseca, il faudra se contenter du duel contre London City Lionesses. Rendez-vous le 29 août à 15 heures au GOLTC. La seule confrontation accessible au public d'ailleurs.

Il s'agit d'une première pour le club. Nos confrères de L'Équipe retransmettront également les chocs de la phase de classement de la Ligue des champions. Comme l'an passé, à raison d'une partie par journée pour les formations françaises.

Avec David Hernandez.