En passe de rejoindre Arsenal contre un chèque avoisinant les 90 millions d'euros, Bruno Guimarães risque de faire le bonheur de son ancien club. Grâce à un intéressement inclus en janvier 2022, l'OL pourrait récupérer près de dix millions d'euros, trois ans et demi plus tard.

Autant sur certains joueurs, l'OL a manqué de flair ou n'a pas fait les choses correctement, à l'image des dossiers Bradley Barcola ou Malo Gusto, autant sur d'autres, le club lyonnais a plutôt bien assuré ses arrières. Ce devrait être le cas de Bruno Guimarães. Parti à l'hiver 2022, le milieu brésilien devrait apporter une vraie bouffée d'oxygène financière à son ancien club dans les prochaines semaines. C'est en tout cas ce qu'avancent la BBC et le Times puisqu'il est en passe de quitter Newcastle pour un autre club anglais. Désireux de renforcer son entrejeu, Arsenal va débourser près de 90 millions d'euros pour attirer le capitaine des Magpies. Et c'est le comptable de l'OL qui se frotte les mains.

Une somme bienvenue face à la complexité des départs

En effet, au moment du départ de Bruno Guimarães vers la Premier League en janvier 2022, l'OL avait intégré un intéressement sur une potentielle future plus-value. Ce pourcentage s'élevait à 20% en cas de vente supérieure à 50,1M€, prix négocié entre le club lyonnais et Newcastle. À la vue des montants annoncés pour cet été 2026, la plus-value serait ainsi de quarante millions d'euros, soit huit millions d'euros dans les caisses rhodaniennes. Une somme non négligeable à l'heure où l'OL a des difficultés à se séparer de quelques éléments dans le sens de départs...