Actualités
Antonin Da Fonseca en compagnie d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso
Antonin Da Fonseca en compagnie d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso (Twitter @antonindaf)

L'OL dévoile son nouveau pôle performance et médical

  • par David Hernandez

    • Ayant connu plusieurs départs durant l'été, le pôle performance et médical de l'OL a donc connu quelques changements estivaux. Antonin Da Fonseca fait son retour tandis que Yann Fournier connait une promotion comme directeur médical du groupe pro.

    Il n'y a pas que dans l'effectif de Paulo Fonseca que les changements ont lieu durant l'été à l'OL. Comme on avait déjà pu le remarquer depuis le début de la préparation estivale, certains départements du staff lyonnais ont évolué. Il y a quelques jours, Manuel Afonso a fait ses adieux à l'OL, après une saison en qualité de directeur médical du club. Il paie certainement les différentes blessures et retours repoussés de la saison passée et est remplacé par Yann Fournier. Ce dernier était déjà dans le staff médical mais il aura désormais pour mission de coordonner l'ensemble des activités médicales du club. Présent depuis des années au club, Fournier pourra s'appuyer sur Emmanuel Dielemans qui arrive en provenance du Havre et qui renforce l'encadrement médical rhodanien.

    Isabelle Mischler quitte le club après huit ans

    A côté de ça, l'OL et Rick Cost ont pris des chemins différents au début de l'été et le Néerlandais a été remplacé par une tête bien connu des supporters lyonnais : Antonin Da Fonseca. Après avoir rejoint Bruno Genesio au LOSC, il fait son retour à l'OL en qualité de directeur de la performance. Il avait occupé les postes de préparateur physique à OL Lyonnes puis à l'OL avant de finir responsable de la performance jusqu'à son départ à Lille. Enfin, sur le côté du travail de l'ombre, l'OL voit Pierre Mastain débarquer de Nice pour s'occuper du secteur de la nutrition, en lieu et place d'Isabelle Mischler qui quitte le club après huit ans de service. Enfin, si Olivier Magne ne poursuit pas son aventure au niveau de la préparation mentale, Raphaël Homat, déjà présent la saison passée, interviendra de nouveau régulièrement auprès du groupe professionnel

    à lire également
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL - Mercato : Fofana dans le viseur d'un club allemand

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Antonin Da Fonseca en compagnie d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso
    L'OL dévoile son nouveau pôle performance et médical 12:09
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    CAN 2026 : revers pour l'Algérie et Bekhaled (OL Lyonnes) 11:00
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL - Mercato : Fofana dans le viseur d'un club allemand 10:15
    Corentin Tolisso contre Fenerbahçe
    Ligue des champions : les adversaires potentiels de l'OL en cas de barrage 09:30
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Ce vendredi, OL Lyonnes s'entraîne devant son public 08:45
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    OL - Mercato : le dégraissage, un difficile travail chaque été 08:00
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    John Textor attaque l'OL et réclame plus de 20M€ 07:24
    Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l'OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025
    Real Betis - OL (4-0) : Nuamah, un retour qui tombe à pic ? 30/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Maeline Mendy, jeune joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : les adieux de Maéline Mendy (Paris FC) 30/07/26
    Ballon OL à l'entraînement
    OL académie : les U19 battent Nantes aux tirs au but 30/07/26
    Mercato : l'OL proche d'un accord pour Félix Bacher (Estoril) 30/07/26
    OL : le bilan des minutes après la préparation, qui a joué le plus ? 30/07/26
    Des arbitres néerlandais pour Sparta Prague - OL en Ligue des champions 30/07/26
    Tolisso et Himbert
    OL - Sparta Prague programmé le 11 août à 21 heures 30/07/26
    Logo de l'OL
    Le médecin Manuel Afonso s'exprime après son départ de l'OL 30/07/26
    Real Betis - OL (4-0) : plus lourd revers en préparation depuis 4 ans 30/07/26
    Erawan Garnier quitte Lens, un an après son arrivée
    Mercato : Erawan Garnier (ex-OL) quitte déjà Lens pour Bastia 30/07/26
    Moussa Niakhaté (OL) face à Borja Iglesias (Celta)
    OL - Sparta Prague : Niakhaté présent au retour, pas Tagliafico 30/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut