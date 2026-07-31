L'OL dévoile son nouveau pôle performance et médical

Ayant connu plusieurs départs durant l'été, le pôle performance et médical de l'OL a donc connu quelques changements estivaux. Antonin Da Fonseca fait son retour tandis que Yann Fournier connait une promotion comme directeur médical du groupe pro.

Il n'y a pas que dans l'effectif de Paulo Fonseca que les changements ont lieu durant l'été à l'OL. Comme on avait déjà pu le remarquer depuis le début de la préparation estivale, certains départements du staff lyonnais ont évolué. Il y a quelques jours, Manuel Afonso a fait ses adieux à l'OL, après une saison en qualité de directeur médical du club. Il paie certainement les différentes blessures et retours repoussés de la saison passée et est remplacé par Yann Fournier. Ce dernier était déjà dans le staff médical mais il aura désormais pour mission de coordonner l'ensemble des activités médicales du club. Présent depuis des années au club, Fournier pourra s'appuyer sur Emmanuel Dielemans qui arrive en provenance du Havre et qui renforce l'encadrement médical rhodanien.

Isabelle Mischler quitte le club après huit ans

A côté de ça, l'OL et Rick Cost ont pris des chemins différents au début de l'été et le Néerlandais a été remplacé par une tête bien connu des supporters lyonnais : Antonin Da Fonseca. Après avoir rejoint Bruno Genesio au LOSC, il fait son retour à l'OL en qualité de directeur de la performance. Il avait occupé les postes de préparateur physique à OL Lyonnes puis à l'OL avant de finir responsable de la performance jusqu'à son départ à Lille. Enfin, sur le côté du travail de l'ombre, l'OL voit Pierre Mastain débarquer de Nice pour s'occuper du secteur de la nutrition, en lieu et place d'Isabelle Mischler qui quitte le club après huit ans de service. Enfin, si Olivier Magne ne poursuit pas son aventure au niveau de la préparation mentale, Raphaël Homat, déjà présent la saison passée, interviendra de nouveau régulièrement auprès du groupe professionnel