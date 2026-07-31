En amont de son troisième tour de qualification de la Ligue des champions, l'OL connaîtra son potentiel futur adversaire pour les barrages le 3 août. Depuis jeudi, la liste s'est réduite à quatre clubs : Olympiakos (Grèce), NEC Nimègue (Pays-Bas), Fenerbahçe (Turquie) ou Sturm Graz (Autriche).

Avec la prestation offerte mercredi soir contre le Real Betis, il convient de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Cependant, l'OL sera forcément obligé de se projeter un peu sur son mois d'août avant même d'affronter le Sparta Prague, mardi soir (20h). Vingt-quatre heures avant d'affronter le club tchèque pour le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, les Lyonnais connaitront leur potentiel futur adversaire en barrages. Il faudra d'abord passer l'obstacle Sparta, mais le tirage au sort des barrages pourrait donner un surplus de motivation aux joueurs de Paulo Fonseca.

L'OL éviterait Bodo/Glimt et l’Union Saint-Gilloise

Lundi à midi se déroulera ce tirage qui restera avec plein d'interrogations. Néanmoins, l'OL aura un visuel un peu plus précis de ce qui peut l'attendre pour réussir à se qualifier pour la coupe aux grandes oreilles. Après le dénouement du deuxième tour de qualification, il n'y a plus que quatre adversaires potentiels. Tête de série en cas de succès face au Sparta Prague, l'Olympique lyonnais évitera le vainqueur de la double opposition entre Bodo/Glimt et l’Union Saint-Gilloise. Néanmoins, il reste encore du coriace avec l'Olympiakos (Grèce) qui affronte NEC Nimègue (Pays-Bas) ou encore Fenerbahçe (Turquie) face à Sturm Graz (Autriche). Tout se jouera entre ces quatre clubs. A condition déjà de faire le travail de son côté.