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Corentin Tolisso contre Fenerbahçe
Corentin Tolisso contre Fenerbahçe (@UEFA)

Ligue des champions : les adversaires potentiels de l'OL en cas de barrage

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • En amont de son troisième tour de qualification de la Ligue des champions, l'OL connaîtra son potentiel futur adversaire pour les barrages le 3 août. Depuis jeudi, la liste s'est réduite à quatre clubs : Olympiakos (Grèce), NEC Nimègue (Pays-Bas), Fenerbahçe (Turquie) ou Sturm Graz (Autriche).

    Avec la prestation offerte mercredi soir contre le Real Betis, il convient de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Cependant, l'OL sera forcément obligé de se projeter un peu sur son mois d'août avant même d'affronter le Sparta Prague, mardi soir (20h). Vingt-quatre heures avant d'affronter le club tchèque pour le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, les Lyonnais connaitront leur potentiel futur adversaire en barrages. Il faudra d'abord passer l'obstacle Sparta, mais le tirage au sort des barrages pourrait donner un surplus de motivation aux joueurs de Paulo Fonseca.

    L'OL éviterait Bodo/Glimt et l’Union Saint-Gilloise

    Lundi à midi se déroulera ce tirage qui restera avec plein d'interrogations. Néanmoins, l'OL aura un visuel un peu plus précis de ce qui peut l'attendre pour réussir à se qualifier pour la coupe aux grandes oreilles. Après le dénouement du deuxième tour de qualification, il n'y a plus que quatre adversaires potentiels. Tête de série en cas de succès face au Sparta Prague, l'Olympique lyonnais évitera le vainqueur de la double opposition entre Bodo/Glimt et l’Union Saint-Gilloise. Néanmoins, il reste encore du coriace avec l'Olympiakos (Grèce) qui affronte NEC Nimègue (Pays-Bas) ou encore Fenerbahçe (Turquie) face à Sturm Graz (Autriche). Tout se jouera entre ces quatre clubs. A condition déjà de faire le travail de son côté.

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    4 commentaires
    1. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - ven 31 Juil 26 à 9 h 39

      Donc lundi , la veille de notre match à Prague, on aura le parcours complet de notre ascension jusqu’à la ligue des champions. 4 obstacles à franchir. Ne nous y trompons pas : si nous nous débarrassons du sparta, aucune des 4 équipes annoncées ici n’est inférieure à l ‘autre , à ce stade . Elles sont lancées dans le même défi que nous .en conséquence,surtout ne pas se réjouir a l ‘avance de pouvoir hériter de Graz ou Nimegue.🙏🏽

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    2. Avatar
      lekinslayer - ven 31 Juil 26 à 9 h 43

      On peut donc raisonnablement penser : Olympiakos ou Fener. Et aucun des deux ne fait envie dans l'état actuel de l'équipe

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    3. Toitoi
      Toitoi - ven 31 Juil 26 à 9 h 57

      Trop tôt pour commencer à se mettre la pression, d'autant que, comme l'écrit lekinslayer, l'Olympiakos et le Fener semblent bien au-dessus de nous pour le moment.

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    4. Koko
      Koko - ven 31 Juil 26 à 10 h 55

      Je me demande si les autres clubs ont peur de nous ou s'ils nous considère comme une grosse équipe car nous venons de ligue 1 ?

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