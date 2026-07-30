OL : Loïs Openda espéré face au Sparta Prague

Resté à Lyon pendant que ses coéquipiers affrontaient le Real Betis mercredi (4-0), Loïs Openda pourrait faire ses débuts à l'OL mardi, contre le Sparta Prague. C'est ce qu'espère Paulo Fonseca en tout cas.

Au lieu du match amical perdu 4 à 0 face au Real Betis, Loïs Openda a eu le droit à une séance individuelle mercredi. L'attaquant, dernière recrue de l'OL, n'a pas fait le déplacement à Cadix (Espagne) avec ses partenaires. Mais au vu des difficultés offensives de l'équipe, il faut souhaiter qu'il soit rapidement en jambe. Il ne sera pas de trop mardi prochain contre le Sparta Prague au 3e tour préliminaire de Ligue des champions.

Prêté par la Juventus, le buteur de 26 ans devrait figurer dans le groupe, a minima. "J’espère pouvoir compter sur lui pour le match à venir, car nous aurons besoin de lui, a confié Paulo Fonseca à la chaîne du club. Nous avons de jeunes joueurs de qualité, mais ils ne sont pas encore prêts pour disputer une partie d’une telle importance pour nous. Ils ont besoin de temps et nous l’avons encore observé aujourd’hui (mercredi)."

De la jeunesse à ce poste, l'interrogation Šulc

Sans lui jeter la pierre, on a vu lorsque l'opposition s'est élevée que cela devenait de plus en plus dur pour Rémi Himbert. Sachant que Pavel Šulc est absent, ou du moins n'a pas joué depuis ses 20 minutes contre le Servette FC (2-1), le poste d'avant-centre est très léger actuellement à l'Olympique lyonnais. Un constat qui englobe Alejandro Gomes Rodríguez. Dans ce contexte, on comprend mieux l'urgence de faire venir un numéro 9 plus expérimenté, alors que les échéances importantes approchent à grands pas.