OL : Loïs Openda espéré face au Sparta Prague

Resté à Lyon pendant que ses coéquipiers affrontaient le Real Betis mercredi (4-0), Loïs Openda pourrait faire ses débuts à l'OL mardi, contre le Sparta Prague. C'est ce qu'espère Paulo Fonseca en tout cas.
Au lieu du match amical perdu 4 à 0 face au Real Betis, Loïs Openda a eu le droit à une séance individuelle mercredi. L'attaquant, dernière recrue de l'OL, n'a pas fait le déplacement à Cadix (Espagne) avec ses partenaires. Mais au vu des difficultés offensives de l'équipe, il faut souhaiter qu'il soit rapidement en jambe. Il ne sera pas de trop mardi prochain contre le Sparta Prague au 3e tour préliminaire de Ligue des champions.
Prêté par la Juventus, le buteur de 26 ans devrait figurer dans le groupe, a minima. "J’espère pouvoir compter sur lui pour le match à venir, car nous aurons besoin de lui, a confié Paulo Fonseca à la chaîne du club. Nous avons de jeunes joueurs de qualité, mais ils ne sont pas encore prêts pour disputer une partie d’une telle importance pour nous. Ils ont besoin de temps et nous l’avons encore observé aujourd’hui (mercredi)."
De la jeunesse à ce poste, l'interrogation Šulc
Sans lui jeter la pierre, on a vu lorsque l'opposition s'est élevée que cela devenait de plus en plus dur pour Rémi Himbert. Sachant que Pavel Šulc est absent, ou du moins n'a pas joué depuis ses 20 minutes contre le Servette FC (2-1), le poste d'avant-centre est très léger actuellement à l'Olympique lyonnais. Un constat qui englobe Alejandro Gomes Rodríguez. Dans ce contexte, on comprend mieux l'urgence de faire venir un numéro 9 plus expérimenté, alors que les échéances importantes approchent à grands pas.
Voilà…obligé de lancer des nouveaux joueurs pour « sauver » les meubles et espérer une qualif…c’est pareil pour Fofana et Nuamah, Bidstrup…et quand on voit la défense on aimerait presque mettre tout de suite titulaire l’Autrichien…
Ça ne marchera pas ! La prépa est totalement tronquée avec la coupe du monde, le mercato, le tour préliminaire…
Limitons la casse à l’aller et avec un peu de chance les titulaires seront revenus à un bon niveau physique pour passer ce premier tour…
Il a dû se poser pas mal de questions, Openda, en assistant depuis le studio au Parc OL à ce triste spectacle.
Fonseca l'attend déjà comme le Zorro glorifiant.
Moi je vois l'arrivée d'Openda comme une occasion pour les jeunes attaquants d'évoluer en toutes quiétudes avec moi de pression. En plus on voit bien les limites dès que le niveau augmente.
Le truc c'est Sulc, ça me ferait chier qu'il parte, mais il n'est pas dans une bonne passe. Aucune idée si Fonseca est dans la capacité de le relancer...
Pour se rassurer ou pas
Le Betis est dans un autre monde à date, qu'on l'accepte ou pas.
En résumé, la hiérarchie est globalement la suivante :
Fenerbahçe : ~300-350 M€
Betis Séville : ~200 M€
Lyon : ~110 M€
Sparta Prague : ~80 M€
Ce qui est très inquiétant, ce que on pourrait affronter le Fener ... le budget fait pas tout mais il faudra accepter qu'on est le petit poucet
De quel budget tu parles Fefe ? La MS ?
C'est vrai qu'on peut relativiser cette prépa en se disant qu'il nous manque beaucoup de joueurs majeurs par rapport à la saison dernière, et qu'il nous manque aussi les joueurs en retour de blessure.
Je pense notamment à Niakhaté, Tagliafico, Sulc, Fofana, Nuamah, et donc Openda.
Il parait évident que si on rejoue le match d'hier avec tous ces joueurs là, le résultat serait bien différent.
Donc au final jouer les barrages de LDC cette année, c'est vraiment la pire chose qui puisse nous arriver. A l'heure actuelle on a peu de chance de passer les deux tours avec l'équipe "en forme". Et en plus nos joueurs seront grillés plus tôt dans la saison...
Le risque est qu'on ne se qualifie pas en LDC, et qu'on ai du mal toute la saison en championnat.
Même si comme évoqué, je pense qu'avec le retour de nos titulaires, les choses vont vite changer.
C'est pour ça que seuls 2 clubs français ont réussis à se qualifier C'est très dur d'etre compétitif aussi tôt
Espérons un miracle…