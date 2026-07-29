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Le trophée du Trofeo Ciudad de la Línea
Le trophée du Trofeo Ciudad de la Línea

Contre le Betis, l’OL peut s’offrir un trophée symbolique

  • par David Hernandez

    • Privé de trophée officiel depuis 14 ans, l’OL dispute un match amical ce mercredi soir (20h) contre le Real Betis dans le cadre du Trofeo Ciudad de la Línea. Une rencontre qui pourrait permettre à Corentin Tolisso de soulever un trophée, même anecdotique.

    Face à la disette qui touche l’OL depuis maintenant quatorze ans, les supporters aiment parfois à manier l’humour pour tordre le cou à cette série. Il y en a toujours un pour rappeler que le club lyonnais a remporté l’Emirates Cup en 2019 ou encore l’Eusebio Cup un an auparavant. Une façon de prendre avec le sourire une attente désormais interminable. Il se pourrait bien que les supporters puissent ajouter une nouvelle ligne à leur humour ce mercredi soir au coup de sifflet final de Real Betis - OL. Bien qu’étant une rencontre amicale et la dernière en préparation pour les joueurs de Paulo Fonseca, il y aura bien un trophée à aller chercher.

    Une séance de tirs au but en cas d'égalité

    Cela va peut-être rajouter un peu de motivation à Corentin Tolisso et ses coéquipiers au moment d’entrer sur la pelouse de Cadix pour disputer le Trofeo Ciudad de la Línea. Absent depuis cinq ans, ce trophée est remis à l’honneur en 2026 avec ce duel de clubs européens entre les Verdiblancos et les Lyonnais. Les deux formations auront 90 minutes pour se départager, avant une possible séance de tirs au but pour savoir qui accrochera son nom au palmarès. Le Betis l’a déjà remporté une fois en 1973, tandis que le Real Madrid reste le club le plus titré avec cinq succès, même si cela remonte à longtemps (1981, 1982, 1986, 1994, 2000). Alors ? Betis ou OL pour cette 34e édition ?

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