OL et OL Lyonnes dévoilent le troisième maillot de 2026-2027

Après le maillot domicile et le maillot extérieur dévoilés il y a plusieurs semaines, l'OL a officialisé sa troisième tunique pour la saison à venir. Un maillot noir "inspiré de l'énergie musicale de la ville de Lyon".

La panoplie est désormais complète. Après avoir annoncé une tunique rouge pour le maillot extérieur et le traditionnel maillot blanc aux rayures rouge et bleu, l'OL et OL Lyonnes ont dévoilé ce mardi le troisième et dernier template pour la saison à venir. On pourrait ne pas être à l'abri d'une surprise d'un quatrième maillot en cours de saison, comme le font plusieurs clubs européens habillés par Adidas, mais à l'instant T, la collection est complète avec ce troisième maillot noir aux touches argentées, qui n'est pas sans rappeler celui que portaient Lisandro Lopez et ses coéquipiers lors de la saison 2012-2013.

Le maillot du retour de la Ligue des champions à Décines ?

Néanmoins, la version 2026-2027 est "inspirée de l’énergie musicale de la ville de Lyon" avec ses touches colorées et ses lignes circulaires rappelant "les sillons d’un disque vinyle et l'énergie caractéristique de la funk", d'après le communiqué publié par le club et son équipementier. Ce troisième maillot sera certainement porté lors des soirées européennes, en espérant qu'il soit celui du retour de l'OL en Ligue des champions. Il faudra pour cela se défaire du Sparta Prague lors du troisième tour de qualification de la Ligue des champions avant de se sortir d'un barrage qui aura lieu durant la deuxième quinzaine du mois d'août.