Ligue des champions : l'OL se déplacera à Prague le 4 août à 20h

Le programme officiel n'est pas encore tombé pour le 3e tour préliminaire de Ligue des champions entre l'OL et le Sparta Prague. Mais on sait que l'aller aura lieu à 20 heures le mardi 4 août.

L'UEFA devrait rapidement communiquer sur ce sujet. Depuis une semaine, l'OL sait que le Sparta Prague se dressera sur le chemin qui pourrait le conduire à la Ligue des champions. Les deux clubs se feront face au 3e tour préliminaire début août, le vrai lancement de la saison pour les hommes de Paulo Fonseca, qui n'ont que ça en tête. Il leur reste huit jours pour être prêts avant ce rendez-vous majeur.

Pour le retour à Décines, l'horaire n'a pas été dévoilé, mais la partie se disputera le mardi 11 août. D'ailleurs la billetterie est accessible depuis mercredi. Concernant l'aller, nous avons un peu plus d'informations. Ce n'a pas été confirmé par l'instance européenne, mais la formation tchèque a précisé au moment de lancer sa campagne de vente de billets que le match se jouerait le mardi 4 août. Le coup d'envoi sera pour 20 heures.

Le calendrier de l'OL en août se précise

Le calendrier se précise donc pour l'Olympique lyonnais en août. Après le Sparta Prague, il aura le barrage de Ligue des champions, s'il se qualifie. Des rencontres qui se joueront les mardi 18 et mercredi 19 et les mardi 25 et mercredi 26. Il reprendra aussi la Ligue 1 avec un déplacement à Toulouse (22/08, 20h45) et la réception du Havre (29/08, 20h45).