Tandis que la LFP a refusé le report du match à Toulouse, l'OL connaît son programme pour les deux premières journées de Ligue 1.

Les matches de la Coupe du monde vont se faire de plus en plus rare à mesure que le nombre d'équipes éliminées augmente. Les aficionados du football à la télévision vont pouvoir se consoler, notre chère Ligue 1 est bientôt de retour.

Désormais unique diffuseur du championnat français, Ligue 1+ a communiqué la programmation télévisée des deux premières journées de la nouvelle saison.

Pour ouvrir le bal de cette saison 2026/2027, les abonnés pourront suivre la rencontre entre Marseille et Strasbourg, le vendredi 21 août à 20h45.

Toulouse - OL le 22 août à 20h45, OL - Le Havre le 29 août à 20h45

Les supporters lyonnais quant à eux pourront assister à la première rencontre de championnat de leurs protégés contre Toulouse le samedi 22 août à partir de 20h45.

Toulouse FC - Olympique Lyonnais, le Samedi 22 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Dans le cadre de la seconde journée de Ligue 1, les protégés de Paulo Fonseca recevront les joueurs du Havre au Groupama Stadium, pour la première affiche de la saison à domicile. Une partie qu'il sera possible de regarder sur son téléviseur le 29 août à 20h45 dans le cadre du multiplex du samedi soir.

Olympique Lyonnais - Havre AC, le Samedi 29 août 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Cette saison, la programmation des matches de Ligue 1 s'articulera autour de la fréquence suivante : un match le vendredi soir en guise d'ouverture, cinq matches le samedi et trois matches le dimanche, dont la traditionnelle affiche dominicale pour conclure la journée.