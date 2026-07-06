L'OL Académie retrouve le podium des meilleurs centres de formation

Évincée du top 3 la saison passée, l'Académie de l'OL grimpe sur le podium du classement annuel publié par la FFF pour la saison 2025-2026.

Une année d'attente et l'Académie lyonnaise retrouve déjà le trio de tête. Selon les résultats de l'évaluation annuelle validée le 30 juin dernier sur proposition de la Direction technique nationale (DTN) de la FFF, le centre de formation de l'OL termine 3e du classement des centres de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais obtient la note de 4,10 étoiles sur 5, à égalité avec le Stade Rennais.

Devant l'OL, c'est Toulouse qui décroche la seconde place du classement avec une note de 4,25 étoiles sur 5. Le Paris Saint-Germain prend la pole position grâce à une note de 4,55 étoiles sur 5.

Centre de formation : une évaluation sur cinq critères

Un joli rebond pour l'Académie qui avait terminé à la quatrième place la saison passée, après avoir été deuxième du classement en 2022-2023 et 2023-2024, et même première en 2021-2022.

Réalisée pour la sixième saison consécutive, cette expertise s'appuie sur cinq critères permettant de mesurer l'efficacité des centres (professionnalisation ; temps de jeu en équipe première du club formateur ; sélections nationales ; scolarité ; représentation européenne). Au total, trente-trois clubs professionnels ont été passés au crible sur toute la saison 2025-2026 : les dix-huit de Ligue 1, onze de Ligue 2 et quatre équipes de National.

Avec l'éclosion de jeunes pousses comme Khalis Merah, Rémi Himbert ou Steeve Kango, l'OL semble bien parti pour satisfaire une nouvelle fois ces critères cette saison.