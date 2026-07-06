OL : le choix du cœur pour Steeve Kango

La signature du premier contrat professionnel de Steeve Kango ne fait guère plus de doute. Le latéral droit était pourtant convoité par plusieurs clubs européens.

Le 12 mars 2026 restera un souvenir indélébile pour Steeve Kango. Ce jour-là, à 1500 kilomètres de sa région natale, le Vaudais faisait ses débuts avec le groupe pro, la tunique lyonnaise sur les épaules.

Près de quatre mois après ce premier examen de passage plutôt bien négocié, le Gone s'apprête à parapher un premier contrat professionnel de trois ans avec son club formateur. Une information révélée par L'Equipe il y a quelques semaines.

Le projet lyonnais privilégié, les courtisans éconduits

Le profil du jeune lyonnais ne laissait pourtant pas insensible de nombreux clubs en Europe, notamment outre-Manche et en Bundesliga. Un signe d'attachement manifeste envers l'institution OL pour le joueur qui pourra s'épanouir dans un environnement propice à sa progression. Amené à glaner plus de minutes de jeu dans la rotation à droite, Steeve Kango sera l'un des étendards de l'académie cette saison.

Une signature qui permet aussi à l'OL de ne pas se retrouver dans la même situation qu'en 2020, quand Pierre Kalulu avait rejoint librement le Milan AC à l'expiration de son contrat stagiaire.