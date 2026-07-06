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Steeve Kango, joueur de l’OL (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL : le choix du cœur pour Steeve Kango

  • par Thomas Dioudonnat
  • 3 Commentaires

    • La signature du premier contrat professionnel de Steeve Kango ne fait guère plus de doute. Le latéral droit était pourtant convoité par plusieurs clubs européens.

    Le 12 mars 2026 restera un souvenir indélébile pour Steeve Kango. Ce jour-là, à 1500 kilomètres de sa région natale, le Vaudais faisait ses débuts avec le groupe pro, la tunique lyonnaise sur les épaules.

    Près de quatre mois après ce premier examen de passage plutôt bien négocié, le Gone s'apprête à parapher un premier contrat professionnel de trois ans avec son club formateur. Une information révélée par L'Equipe il y a quelques semaines.

    Le projet lyonnais privilégié, les courtisans éconduits

    Le profil du jeune lyonnais ne laissait pourtant pas insensible de nombreux clubs en Europe, notamment outre-Manche et en Bundesliga. Un signe d'attachement manifeste envers l'institution OL pour le joueur qui pourra s'épanouir dans un environnement propice à sa progression. Amené à glaner plus de minutes de jeu dans la rotation à droite, Steeve Kango sera l'un des étendards de l'académie cette saison.

    Une signature qui permet aussi à l'OL de ne pas se retrouver dans la même situation qu'en 2020, quand Pierre Kalulu avait rejoint librement le Milan AC à l'expiration de son contrat stagiaire.

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    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - lun 6 Juil 26 à 9 h 35

      Braco et merci Steeve , enfin un jeune qui signe son premier contrat pro dans son club formateur , ça change par les temps qui courent ou ces jeunes sont tous des mercenaires sans scrupules .

      Je le mettrai d'ailleurs titulaire à droite , il a montré ses qualités et elles étaient au dessus de celles d'amn et aussi du batave .

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    2. Avatar
      Poupette38 - lun 6 Juil 26 à 10 h 20

      Perso, je ne serais rassurée que lorsque je verrais le communiqué officiel du club, parce que ça fait déjà quelques temps que je lis cette rumeur, qui a ce stade n'est toujours qu'une rumeur 🙏🙏🙏

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      1. Avatar
        BadGone91 - lun 6 Juil 26 à 10 h 26

        Oui je suis d'accord. C'est comme le transferts de Bidstrup, il a été "officialisé" par les journalistes il y a au moins 3 semaines... avant que le fasse le club.

        On ne sait jamais ce qu'il peut se passer avant les officialisations.

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