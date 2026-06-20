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Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta) (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Mercato : l'OL va sécuriser Kango avec un premier contrat pro

  • par David Hernandez

    • Lancé dans le grand bain en Ligue Europa, Steeve Kango devrait être promu dans le groupe pro la saison prochaine. En tout cas, le latéral va signer son premier contrat professionnel avec l'OL dans les prochains jours.

    Comme souvent quand les choses ne tournent pas rond financièrement, l'OL s'appuie sur son centre. Cela existe depuis presque toujours et la saison passée l'a encore confirmé. Khalis Merah, Mathys De Carvalho ou encore Rémi Himbert ont fait leurs débuts professionnels, au même titre que Steeve Kango. Ce dernier a été la belle surprise du huitième de finale de Ligue Europa contre le Celta de Vigo. Lancé à la surprise générale en Galice face à la pénurie de latéraux à droite, le jeune Lyonnais n'avait pas eu froid aux yeux. Il avait enchainé au retour, avec un peu plus de difficulté malgré tout.

    Un rôle de doublure la saison prochaine ?

    Toutefois, ces apparitions sur la deuxième partie de saison (six matchs) ont laissé poindre la possibilité de voir Kango prendre un peu de grade pour la saison à venir. En attendant de connaître le sort d'Ainsley Maitland-Niles et si une doublure sera cherchée à l'Anglais après le départ d'Hans Hateboer, Steeve Kango va passer professionnel à l'OL, comme avancé par L'Equipe. A 19 ans, le natif de Vaulx-en-Velin va signer pour trois saisons avec son club formateur et ainsi rejoindre certains membres de sa génération à l'Académie, comme Khalis Merah (2007).

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