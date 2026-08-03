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Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
Pavel Sulc lors d’OL – FC Saint-Cyr Collonges (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Pavel Sulc au centre de l'attention avant Sparta Prague - OL

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Absent de la liste de l'OL pour faire le voyage jusqu'à Prague, Pavel Sulc restait malgré tout au centre des discussions ce lundi du côté du stade Letna. Entre son absence pour un retour au pays et la période de mercato, l'attaquant tchèque a occupé l'espace médiatique.

    De notre envoyé spécial à Prague.

    Même en n'étant pas là, il est l'attraction de ce Sparta Prague - OL. Son absence a d'ailleurs renforcé ce sentiment chez les suiveurs tchèques. Ce lundi soir, après les différentes péripéties ayant jalonné le voyage des Lyonnais jusqu'à Prague, Pavel Sulc était au centre des attentions. Tous se faisaient un plaisir de revoir un enfant du pays revenir pour un match de Ligue des champions. Malheureusement, le numéro 10 de l'OL brillera par son absence.

    N'ayant joué aucun des trois derniers matchs lyonnais après avoir disputé 20 minutes contre le Servette pour son retour, Sulc est aux abonnés absents. Il n'a pas fait le voyage en Tchéquie et Paulo Fonseca a forcément été poussé à donner des nouvelles de son attaquant. "On aurait aimé qu'il soit là et lui encore plus. Il est arrivé plus tard parce qu'il a participé à la Coupe du monde. Malheureusement, il a un souci au genou qui fait qu'il ne peut pas tenir sa place", a concédé le coach en conférence de presse.

    Fonseca : "Je sais que Pavel a une grande cote en ce moment"

    On est en droit de croire le technicien lyonnais sur ce point, tant le mercato estival semble lié à Pavel Sulc depuis quelques semaines. Fonseca n'a d'ailleurs pas mis de côté cette possibilité, parlant de la cote du Tchèque sur le marché des transferts. Des rumeurs l'envoient notamment du côté de Leeds"Nous savons que Pavel a fait une grande saison l'an passé et qu'il est un joueur que les autres clubs regardent. Dans notre club, tous les joueurs peuvent avoir une cote chez les autres clubs grâce à leur saison, mais je sais que la cote de Pavel est grande en ce moment en Europe et que les clubs sont attentifs à sa situation."

    Dans le genre d'une déclaration censée fermer la porte à double tour, on a connu mieux de la part de Paulo Fonseca. Mais si la raison de cette absence était bel et bien liée à une méforme physique ? Dans cette période du mercato, il est toujours difficile de démêler le vrai du faux.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Vudailleurs - lun 3 Août 26 à 20 h 58

      Visiblement le club préfère la relance des flops belges en attaque

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    2. Avatar
      calone - lun 3 Août 26 à 21 h 16

      Bonsoir, pour moi il ne fait aucun doute qu’il est (sera) vendu.

      Signaler

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