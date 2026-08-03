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Brian Priske, coach du Sparta Prague
Brian Priske, coach du Sparta Prague (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)

Brian Priske (Sparta Prague) : "L'OL, un grand d'Europe et un grand défi"

  • par David Hernandez

    • Présent en conférence de presse ce lundi, Brian Priske est conscient du défi qui attend le Sparta Prague contre l'OL. Néanmoins, le technicien danois voit ça comme une chance de prouver la qualité de son équipe.

    De notre envoyé spécial à Prague.

    À la différence des dernières saisons, le Sparta Prague sera assuré d'être européen même en cas d'élimination contre l'OL. Est-ce que cela enlève un poids ?

    Brian Priske : Bien sûr, c’est un sentiment un peu différent quand on sait qu’il n’y aura pas d’autre tour à disputer ou qu’on risque de se retrouver directement éliminé des coupes, comme l’année dernière. Mais nous ferons tout pour jouer dans la meilleure compétition d’Europe.

    Vous allez toutefois affronter l'OL qui était le gros morceau de ce tour, puis Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrages en cas de qualification...

    Dès que nous avons terminé deuxièmes du championnat, nous savions que cela ne serait pas facile. Le parcours vers la Ligue des champions est toujours compliqué, mais je ne me préoccupe pas encore des prochains adversaires. L’important, c’est ce que nous allons montrer face à Lyon.

    Le match de l'OL contre la Slavia, perdu 0-2, vous a-t-il aidés dans votre analyse ?

    Bien sûr, nous avons également regardé des extraits de ce match. Espérons que nous parviendrons à en tirer des enseignements pour notre propre rencontre.

    "La France fait partie des plus grands championnats d'Europe"

    Avez-vous conscience des difficultés financières de Lyon ? Le club doit par exemple vendre ses meilleurs joueurs.

    Ce n’est pas vraiment une question qui m’est adressée, je n’ai pas d’avis très tranché là-dessus. Je me concentre surtout sur le match et ce qui se passe en coulisses ne me concerne pas. Avec les gars, je veux avant tout nous qualifier pour le tour suivant.

    En règle générale, les équipes tchèques ont du mal contre les clubs français. Une seule victoire sur les quatorze derniers matchs...

    C’est tout de même l’un des cinq meilleurs championnats d’Europe et ce genre de matchs est difficile, quel que soit le pays. Vous me connaissez, je suis toujours positif, j’espère donc que nous obtiendrons un bon résultat et que nous réussirons lors du match retour. En football, tout est possible, nous devons réaliser une bonne performance pendant deux fois quatre-vingt-dix minutes, plus les prolongations éventuelles, et nous verrons bien. Nous avons vu les équipes tchèques en coupes, nous savons de quoi elles sont parfois capables. Et je crois que ça va encore marcher.

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