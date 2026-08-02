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Illustration ballon entraînement OL / (Crédit : Romane Thevenot)

OL Académie : les U19 avant-derniers du tournoi Carisport

  • par Gwendal Chabas

    • Week-end difficile pour les U19 de l'OL. Dans le Maine-et-Loire, ils ont achevé par un sursaut d'orgueil, mais à l'avant-dernière place, le tournoi Carisport.

    Est-ce le contre-coup du début de la préparation ? En tout cas, les U19 de l'OL ont été en difficulté ce week-end au tournoi Carisport. Cette épreuve se déroulait du samedi au dimanche dans le Maine-et-Loire, près de Cholet. Pour les joueurs de Karim Bounouara, cela faisait suite au nul 1-1 contre le FC Nantes mercredi. Mais la compétition a mal démarré. Une défaite 2-0 face à Brest, puis un nul 1-1 devant Caen.

    Défaite dans le derby ce dimanche matin

    Et voilà les Gones troisièmes et derniers de leur groupe. Ils allaient donc au mieux jouer la 9e place. Cela commençait ce dimanche matin par un derby contre Saint-Étienne. Plus solides défensivement, les Verts ont remporté cette affiche 1 à 0. Le match pour éviter la dernière place se tenait à 13 heures du côté du May-sur-Evre. Cette fois-ci, c'est Laval qui faisait face aux Rhodaniens. Les coéquipiers de Jason Nkelenda ont enfin gagné, s'imposant 2 à 1.

    L'Olympique lyonnais termine donc 11e sur 12 de la compétition. Lors de leur première apparition, pour l'édition 2025, il avait achevé le tournoi au 8e rang. Les U19 ont du pain sur la planche avant la reprise du championnat le 23 août avec la réception de Clermont.

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