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Corentin Tolisso lors d'OL - FC Saint-Gall
Corentin Tolisso lors d’OL – FC Saint-Gall (OetL)

Sparta Prague - OL : Corentin Tolisso pourrait égaler Cris

  • par Gwendal Chabas

    • Mardi, selon toute vraisemblance, Corentin Tolisso jouera son 310e avec l'OL. Le capitaine rhodanien égalera Cris au 14e rang des footballeurs lyonnais les plus capés.

    Sauf surprise, ce qui n'irait pas dans le sens de la préparation et des choix de Paulo Fonseca, Corentin Tolisso sera titulaire mardi face au Sparta Prague. Le milieu de terrain souhaite mener l'OL en Ligue des champions, et pour ça, il devra aider l'équipe lors 3e tour préliminaire. Une échéance cruciale lors de laquelle il pourrait entrer encore un peu plus dans l'histoire du club.

    En effet, à l'occasion de cette confrontation en Tchéquie, il devrait égaler une légende. Le champion du monde 2018 jouera probablement son 310e match avec l'Olympique lyonnais, soit autant que Cris. Le "Policier" est jusqu'à présent le 14e footballeur le plus capé dans la formation rhodanienne. Corentin Tolisso, lui, poursuivra son ascension dans le classement, après avoir prolongé jusqu'en 2029 début juillet.

    L'un des Lyonnais les plus capés en Europe

    Le natif de Tarare a disputé sa première affiche avec l'OL le 10 août 2013. À 31 ans, il s'apprête à vivre son 52e rendez-vous européen avec son club formateur. Le 10e meilleur total, juste derrière Philippe Violeau (54). Le Brésilien reste un monument à Lyon, lui qui a remporté quatre championnats de France de 2005 à 2008. On rappelle qu'il est aussi double vainqueur de la Coupe de France en 2008 et 2012. Il est resté huit ans entre Rhône et Saône.

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