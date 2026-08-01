OL : un nouveau rôle pour Tyler Morton au milieu ?

Utilisé en numéro 6 l'an passé, notamment comme rampe de lancement dans la construction du jeu de l'OL, Tyler Morton évolue plus haut désormais. Une innovation durable voulue par Paulo Fonseca ?

Mardi, il sera sans doute dans le 11 qui défiera le Sparta Prague au 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Depuis son arrivée à l'été 2025, Tyler Morton s'est imposé comme un homme de base du système de Paulo Fonseca. Son rôle était crucial la saison dernière puisqu'il était la rampe de lancement qui se chargeait de faire voyager le ballon de la défense vers le secteur offensif. Un travail capital, et qu'il a plutôt bien fait, notamment au début d'exercice, avant de rentrer un peu dans le rang.

Mais au milieu, sa sûreté technique s'avère très précieuse pour relancer sous pression, bien que l'Anglais ne soit pas encore l'égal d'un Andrea Pirlo ou d'un Xabi Alonso, son idole. Pour l'an 2 à l'OL, le footballeur de 23 ans devra-t-il se réinventer ? En tout cas, c'est ce qu'on a pu remarquer lors de la préparation. Notamment en se basant sur les deux dernières sorties, face à Wolfsburg (0-2) et au Real Betis (4-0). Les matchs amicaux les plus révélateurs, si l'on peut dire ainsi.

Associé à Mathys de Carvalho pour la première affiche, puis à Tanner Tessmann pour la seconde, l'ancien de Liverpool a évolué dans un autre registre, celui d'un numéro 8. Plus haut sur le terrain, il laissait le soin au profil plus défensif de venir initier la première passe des centraux ou du gardien. Lui arrivait plutôt en deuxième lame si la transmission vers le Portugais ou l'Américain n'était pas possible, ou à la construction à partir du rond central lorsque le cuir lui parvenait. On a aussi pu le voir s'exiler dans le couloir droit pour chercher le surnombre, ce qu'il ne faisait pas avant.

Paulo Fonseca veut un autre milieu

Un choix a priori assumé par Paulo Fonseca, d'autant plus qu'un vrai 6 a été recruté cet été : Mads Bidstrup. Mais les deux hommes ont peu eu l'occasion de se croiser encore car le Danois n'est plus apparu sur la pelouse depuis la rencontre face au Slavia Prague le 18 juillet (0-2). D'ailleurs, le technicien rhodanien aimerait un autre renfort dans ce secteur. "Deux ou trois milieux ne vont pas rester. On a besoin d’un numéro 6 plus fort, car le jeu dans cette zone du terrain est très physique, confiait-il la semaine passée. On a Mads qui est agressif, qui court tout le temps, mais il a besoin de temps, on a besoin de son énergie."

Cette option tactique peut surprendre car Tyler Morton s'acquittait très bien de sa tâche lors du précédent exercice. On attendra avant de juger, mais c'est à ce poste qu'il apparaissait le plus à l'aise. Ce n'est évidemment que de la présaison, et donc il n'est pas recommandé d'en tirer des conclusions hâtives, mais le digne représentant de la Mersey n'a pas eu la même influence contre Wolfsburg et le Real Betis.

Qui avec Morton et Tolisso ?

Peut-il s'épanouir dans une position plus avancée ? C'est toute la question. Et plus globalement, la préparation n'a pas levé le voile sur la composition de l'entrejeu. Les absences de Mads Bidstrup et Khalis Merah n'ont pas aidé, mais quid de Tanner Tessmann, d'Orel Mangala et de Mathys de Carvalho ? Qui sera le troisième homme avec le champion d'Europe Espoirs 2025 et le capitaine Corentin Tolisso ?

Il faudrait, si cette tendance se confirme, un joueur suffisamment sûr techniquement et dans la mobilité pour assumer la fonction. Et on a bien vu qu'elle était primordiale à la bonne santé du jeu lyonnais. Se pose aussi la question du pressing, qui a globalement été défaillant en Espagne mercredi. En clair, l'OL a encore du travail dans chaque ligne, et son milieu n'est pas épargné, loin de là. Le manque de créativité y est assez flagrant, spécialement dans le dernier tiers adverse.