Exclu - Morton (OL) : "Petit, je m'entrainais à imiter Xabi Alonso"

Tyler Morton à l’échauffement de l’OL avant Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)
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- Monark Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?Je ne le sais que trop Bioman, mais dans notre cas , on a la sensation très désagréable d’être prisonnier d’un cercle vicieux.
- Cicinho2 Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?C'est triste mais on sait que même en bonne santé apparente, le club a toujours vendu dès qu'une bonne offre arrivait, Essien il a fait 2 ans chez nous, dont…
- OLsan Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?Le discours de Michael Gerlinger était clair après le départ de Textor : on se donne 3 ans pour remettre les comptes à flot et on essaye de garder une…
- Outlander Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?Duranville arrive c'est quasi signé apparemment. Si Fofana part à son tour, j'aimerais bien un Gboho de Toulouse.
- orangecj85 Coupe du monde 2026 : Niakhaté et le Sénégal craquent face aux Bleus de MbappéOui, le score ne reflète pas totalement les difficultés que le Sénégal a posées à cette équipe de France. Les Bleus ont proposé une première période assez médiocre, avec beaucoup…
- Bioman Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?On ne te rappellera pas les dettes que possède l'OL. Et malheureusement, le sportif passera après les bonnes ventes !
- Bioman Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?Arrêtes, tu le sais très bien! C'est parce qu'il était intransférable qu'il est vendable 32 M. ( enfin j'éspère qu'il y aura un petit + caché)
- Monark Coupe du monde 2026 : Niakhaté et le Sénégal craquent face aux Bleus de MbappéScore très très très très flatteur pour les bleus.
- Kim Kallschtroumpf Mercato : Karabec acte son départ de l’OLIl nous a bien aidé à lancer la saison dans un poste inadapté à son jeu. Merci et bonne chance pour la suite.
- Monark Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?Vous vous interrogez sur le sort de Malick ? Mais il va partir aussi ,en Angleterre ou à la Roma. Ça ne fait aucun doute. Ça va être un feu…
- Kim Kallschtroumpf Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?N’oublions pas que sans sa blessure nous serions en train de pleurer le départ de Fofana à Aston Villa pour 44 millions et on trouverait que Moreira après ses 18…
- janot06 Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?Le recrutement d'un ailier gauche est nécessaire. On ne peut faire toute la saison qu'avec Malik si Afonso part.
- Olisev Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?Du coup Fofana en Angleterre ou pas ? Si recrutement rapide d'un ailier gauche... C'est possible
- Gerland Era Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?C'est d’autant plus triste que depuis 2 jours on lit qu'il y aurait des offres pour Fofana, notamment Tottenham. Et entre les deux joueurs ma préférence est nette. Fofana a…
- donniedarko Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?Voilà ce qui arrive à force de recruter des tanches qui ont perdu toute valeur marchande. Obliger à vendre les joueurs qui étaient bons et motivés. bon vent à lui…