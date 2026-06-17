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Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
Tyler Morton à l’échauffement de l’OL avant Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Exclu - Morton (OL) : "Petit, je m'entrainais à imiter Xabi Alonso"

  • par David Hernandez

    • Grand fan de Xabi Alonso et Steven Gerrard, Tyler Morton ne renie pas ses inspirations venues tout droit de Liverpool. Le milieu de terrain de l'OL s'est confié à Olympique-et-Lyonnais sur cet "art qu'est la passe".

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