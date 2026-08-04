CAN 2026 : Bekhaled et l’Algérie se qualifient pour les quarts

Grâce à sa victoire 2-0 sur le Kenya, l’Algérie a validé sa qualification pour les quarts de finale de la CAN 2026. Sofia Bekhaled a profité d’une blessure pour rentrer en jeu rapidement.

En attendant Tabitha Chawinga, il y aura a minima une représentante d'OL Lyonnes en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Lundi, Sofia Bekhaled a décroché son ticket pour le top 8 africain avec l'Algérie. Une qualification acquise grâce à une victoire "facile" contre le Kenya. En s'imposant 2-0, les "Vertes" ont assuré leur deuxième place dans la poule A de cette CAN 2026. Elles auraient pu espérer mieux, mais il aurait fallu pour ça que le Maroc s'incline face au Sénégal. Ce qui n'a pas été le cas puisque les Lionnes de l'Atlas ont partagé les points avec celles de la Teranga. C'est donc une deuxième place pour l'Algérie qui attend désormais de connaître son adversaire en quarts.

La blessure de Guellati va-t-elle profiter à Bekhaled ?

Est-ce que Sofia Bekhaled y connaîtra sa première titularisation du tournoi ? Peut-être bien puisque l'attaquante d'OL Lyonnes est rapidement entrée dans ce troisième et dernier match de poule. Face à la blessure de Sofia Guellati dès la 7e minute, Farid Benstiti a choisi de faire entrer la jeune Lyonnaise, qui a donc joué plus de 80 minutes. À voir l'évolution du pépin de la joueuse de Lens pour connaître la future utilisation de Bekhaled.