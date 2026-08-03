Avant même d'affronter le Sparta Prague au troisième tour de qualification de Ligue des champions, l'OL connaît déjà ses deux potentiels futurs adversaires en barrages. Ce sera Fenerbahçe ou le Sturm Graz, en cas de qualification contre la formation tchèque.
Est-ce que cela va donner une motivation supplémentaire aux joueurs de Paulo Fonseca ? Le simple énoncé du mot Ligue des champions devrait suffire à avoir cette étincelle supplémentaire. Néanmoins, ce lundi matin, après une dernière séance d'entraînement à Décines et au moment de déjeuner avant de mettre les voiles vers Prague, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu vent de qui pourrait être leurs potentiels futurs adversaires en barrages.
L'OL pourrait affronter un club turc ou une équipe autrichienne
Le tirage au sort effectué ce lundi midi a donc choisi de mettre Fenerbahçe (Turquie) ou le Sturm Graz (Autriche) sur la route lyonnaise en cas de qualification pour le tour suivant. Le match aller le 18 ou 19 août se jouera à l’extérieur avec un potentiel retour à Décines le 25 ou 26. Il faudra déjà faire le travail contre le Sparta Prague côté lyonnais. Et, à la vue de ce qui a été montré en préparation, ce n'est pas gagné d'avance.
Plus bas, j'ai annoncé que si on passait Prague, on devrait jouer Fenerbhace, tout simplement parce que je ne doute pas de leur victoire contre Sturm Graz
Fenerbhace !!! C'est foutu ! C'était la pire équipe à jouer.
Tant mieux plus ce sera fort en face mieux on sera.
Cela dit passer Prague c’est pas évident quand tu sais que ce sera le tout premier match avec l’OL pour la plupart des joueurs….
Sinner à Roland regardait qui il jouerait en demi-finale, résultat il a perdu contre Cerundolo. La réalité du sport c’est maintenant, pas demain 🙄
D’accord avec toi Cave, on est toujours plus à l’aise face à une grosse opposition.
Si on y arrive ( la prudence est de mise ), lors du retour fin août le Groupama va gronder très fort.🔴🔵
Si on se qualifie pas la et en barrage ensuite il va y avoir une ambiance du tonnerre dans le vestiaire cette saison...
Il restera tjrs la coupe de france à aller chercher.
Ou en barrage ensuite
On est pas reversé en Europa league ?
Si on a peur des turcs alors qu'est ce que ce sera face aux grosses cylindrées de champions league !
C'est pour ça que je disais si on se qualifie c'est pas sur qu'on y gagnera financièrement par rapport à la ligue Europa. On est pas suffisamment armé pour gagner des matchs dans la poule.
Ouais mais notre équipe ne serait pas la même (mercato fin Août)
Deja passer Prague, on verra aprés.
Tout est tellement incertain en ce début de saison.