Avant même d'affronter le Sparta Prague au troisième tour de qualification de Ligue des champions, l'OL connaît déjà ses deux potentiels futurs adversaires en barrages. Ce sera Fenerbahçe ou le Sturm Graz, en cas de qualification contre la formation tchèque.

Est-ce que cela va donner une motivation supplémentaire aux joueurs de Paulo Fonseca ? Le simple énoncé du mot Ligue des champions devrait suffire à avoir cette étincelle supplémentaire. Néanmoins, ce lundi matin, après une dernière séance d'entraînement à Décines et au moment de déjeuner avant de mettre les voiles vers Prague, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu vent de qui pourrait être leurs potentiels futurs adversaires en barrages.

L'OL pourrait affronter un club turc ou une équipe autrichienne

Le tirage au sort effectué ce lundi midi a donc choisi de mettre Fenerbahçe (Turquie) ou le Sturm Graz (Autriche) sur la route lyonnaise en cas de qualification pour le tour suivant. Le match aller le 18 ou 19 août se jouera à l’extérieur avec un potentiel retour à Décines le 25 ou 26. Il faudra déjà faire le travail contre le Sparta Prague côté lyonnais. Et, à la vue de ce qui a été montré en préparation, ce n'est pas gagné d'avance.