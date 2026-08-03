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Alice Sombath (OL Lyonnes) avec la France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Mercato : Sombath, un départ qu’OL Lyonnes "regrette"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Censée incarner le futur d’OL Lyonnes dans le secteur défensif, Alice Sombath a finalement choisi de rejoindre Tottenham. Un choix guidé par l’envie de jouer plus en une année de Coupe du monde.

    Son sourire communicatif fait défaut depuis une semaine et la reprise de l’entraînement d’OL Lyonnes. Vicki Becho se retrouve également orpheline de son binôme, jamais le dernier à mettre l’ambiance dans le vestiaire. À 23 ans, Alice Sombath a souhaité tourner la page de sa "seconde maison" pour entamer un nouveau chapitre du côté de l’Angleterre. Contre un transfert record, Tottenham s’est attaché les services de l’internationale française pour un contrat longue durée. Une annonce surprise qui a surpris et échaudé plus d’un supporter lyonnais.

    "Notre rôle de ne pas bloquer une joueuse qui veut jouer plus"

    En plus d’être une personne agréable, Sombath incarnait la relève en défense centrale et avait tout pour prendre la suite de Wendie Renard. Le destin en a décidé autrement et Vincent Ponsot a tenu à s’expliquer sur ce départ surprise. "Le départ que je regrette le plus, c’est celui d’Alice Sombath, qui est une joueuse de l’Académie, à l’attitude exemplaire, qui a fait un certain nombre d’années chez nous. Elle a des objectifs personnels, comme être titulaire en équipe de France. Ça faisait plusieurs saisons qu’elle avait un nombre de matchs limités ici, elle avait besoin de passer un step. C’est aussi notre rôle de ne pas bloquer une joueuse qui, dans son plan de carrière individuel, a d’autres choses à aller chercher", a expliqué le directeur général de la formation rhodanienne. Cela reste une perte, même si le club place de gros espoirs sur le développement et l'éclosion de Maïssa Fathallah.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Antoine - lun 3 Août 26 à 10 h 31

      Bonne route Alice.
      "Cela reste une perte, même si le club place de gros espoirs sur le développement et l'éclosion de Maïssa Fathallah."
      ... Et Wassa Sangaré, j’espère.

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    2. Avatar
      Dom38 - lun 3 Août 26 à 11 h 32

      Bonjour

      Cet article tout comme celui relatif aux nouvelles de Teagan Micah montre, si besoin était, que la direction de OLL ne fait pas n'importe quoi et tient compte de ce qui est le plus profitable aux joueuses.

      En tous cas, voilà des explications claires de Ponsot qui devraient satisfaire les plus demandeurs.

      Signaler

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