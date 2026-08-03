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Corentin Tolisso avec l’OL face au Real Betis (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Ligue des champions : l'OL découvrira son potentiel adversaire en barrage ce lundi

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • S'il passe l'obstacle du Sparta Prague, l'OL a encore un barrage à disputer pour jouer la Ligue des champions. Le tirage au sort a lieu ce lundi.

    L'OL espère que son calendrier de la fin du mois d'août sera plus copieux. Si c'est le cas, cela voudra dire qu'il aura passé l'étape du Sparta Prague pour le 3e tour préliminaire. Les Tchèques feront face aux hommes de Paulo Fonseca les mardis 4 et 11 août. En cas de qualification, ils participeront au barrage, programmé lui les 18-19 et 25-26 août. L'Olympique lyonnais connaîtra son rival dès ce lundi midi, avec le tirage au sort qui se déroulera à Nyon, en Suisse.

    L'Olympiakos et Fenerbahçe, des noms bien connus sur le continent

    Après Adam Karabec et ses compères, les Rhodaniens pourraient à ce jour retrouver quatre formations. Les deux gagnantes des doubles confrontations opposant l'Olympiakos (Grèce) et NEC Nimègue (Pays-Bas), ainsi que Fenerbahçe (Turquie) au Sturm Graz (Autriche). De sérieux concurrents, notamment les Grecs et les Turcs, habitués des coupes d'Europe. En revanche, ce ne sera pas Bodo/Glimt (Norvège) et l’Union Saint-Gilloise (Belgique).

    Une chose après l'autre, mais cela donnera une indication de ce qui attend Corentin Tolisso et ses coéquipiers. À condition de remplir la première moitié du contrat. Ce sera leur première mission de la saison.

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    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - lun 3 Août 26 à 8 h 34

      Olympiakos y’a moyen…Le Fener, vu leur recrutement et notre forme actuelle, ça serait quasi impossible j’ai l’impression…on est vraiment dans une moindre dimension, ça fait mal…

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