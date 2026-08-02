Victime d'une rupture du ligament croisé en octobre 2025, Liana Joseph profite de la préparation. Elle va tenter de rattraper le temps perdu.

Avec quatre buts en cinq matchs, Liana Joseph avait démarré très fort son exercice 2025-2027. Sauf que tout s'est vite arrêté, début octobre 2025, après une rencontre de Ligue des champions à Arsenal. C'était sa toute première apparition en Coupe d'Europe, mais cette entrée en jeu s'est terminée par une grave blessure, une rupture des ligaments croisés. Depuis, elle a dû prendre son mal en patience, restant de longs mois en réathlétisation après son opération.

Bousculer la hiérarchie des 9

Fin mai, juste avant la finale de la Première Ligue, on l'avait aperçu avec le groupe, retouchant le ballon. Quelques mois plus tard, la footballeuse de 19 ans est prête à reprendre du service. Depuis le début de la présaison, elle suit les mêmes séances que ses coéquipières. Vendredi, elle a pu se livrer au jeu des selfies et des autographes avec les supporters qui ont assisté à l'entraînement. Cette préparation est pour l'attaquante l'occasion de se rappeler aux bons souvenirs de l'été 2025.

À présent, elle reprend là où elle en était, à savoir en concurrence avec Ada Hegerberg et Marie-Antoinette Katoto. Avec l'idée de bousculer ses aînées pour rattraper le temps perdu. Rappelons qu'en janvier, elle a prolongé son contrat jusqu'en 2029.