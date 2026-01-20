Liana Joseph prolonge avec l’OL Lyonnes

En pleine rééducation, Liana Joseph garde la confiance de l’OL Lyonnes. La jeune attaquante vient de prolonger son contrat jusqu’en 2029 avec son club formateur.

Ce devait être l’année de l’éclosion. Après une préparation estivale réussie, Liana Joseph se voyait bien titiller un peu les titulaires de l'OL Lyonnes pour se faire une place au soleil dans l’effectif de Jonatan Giraldez. La concurrence était certes forte sur les postes offensifs, mais la joueuse a rapidement séduit le coach espagnol avec ses qualités.

Malheureusement, le fabuleux destin a rapidement pris fin cette saison pour la footballeuse de 19 ans. Entrée en jeu quelques minutes auparavant, l’internationale française U20 s’est écroulée sur la pelouse d’Arsenal en octobre dernier (1-2).

Elle a retrouvé le travail en salle depuis plusieurs semaines

Sans surprise, la rupture du ligament croisé a été confirmée, et l’attaquante se lance dans un long processus depuis lors. Cependant, l’OL Lyonnes continue de croire au potentiel de sa jeune joueuse et ne compte pas s’en débarrasser si vite.

Ce mardi, la formation lyonnaise a officialisé la prolongation de contrat de Liana Joseph. Liée à son club formateur jusqu’en 2027, la numéro 31 a prolongé son bail jusqu’en 2029. Une preuve de confiance de la part de la direction d’OL Lyonnes. Une pression en moins pour la buteuse qui va pouvoir revenir tranquillement à la compétition.