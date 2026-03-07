OL - Paris FC : Thibault De Smet suspendu côté parisien

Après Lens en Coupe de France, l'OL enchaîne avec le Paris FC en Ligue 1. Dimanche, le club parisien ne pourra pas compter sur Thibault De Smet, exclu en fin de match le week-end dernier.

Ce dimanche (20h45), ce ne sera pas encore l'heure des retours à l'OL. Les absents de jeudi contre Lens le seront encore contre le Paris FC. Paulo Fonseca espère que ce match de championnat sera le dernier à faire le dos rond avant de pouvoir compter sur certains renforts pour la deuxième quinzaine de mars. L'entraîneur lyonnais devrait logiquement faire sans Ainsley Maitland-Niles, touché à l'adducteur contre Lens et qui devrait se retrouver ménagé. En revanche, pas de suspension à prévoir puisque Clinton Mata manquera le déplacement au Havre pour une succession d'avertissements.

Exclu au match aller

Face au promu parisien, l'OL veut ainsi retrouver le goût de la victoire et garder sa troisième place au classement. En face, le PFC, désormais dirigé par Antoine Kombouaré, aimerait rapidement valider son match, avec notamment une prestation solide à Décines. Pour ce rendez-vous de la 25e journée de Ligue 1, le club parisien ne pourra pas compter sur Thibault De Smet. Exclu lors du match aller, le défenseur belge manquera le retour pour suspension. Ayant récolté un rouge le week-end précédent, il a écopé d'un match ferme, qu'il purgera ce dimanche.