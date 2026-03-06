Ligue 1 : l'OL se déplacera à Angers le dimanche 5 avril (15h)

Après un mois de mars qui se terminera par la réception de Monaco, l'OL attaquera avril avec un déplacement à Angers. La rencontre de la 28e journée a été fixée au dimanche 5 avril à 15h.

En se faisant sortir par Lens jeudi soir (2-2, 4 tab 5), l'OL aura un match en moins à son programme d'avril. La demi-finale de Coupe de France aurait dû se jouer le 22 avril. Mais ce ne sera pas pour les Lyonnais. Ces derniers profiteront d'un peu de repos avec l'espoir d'être encore en course en Ligue Europa et donc d'une potentielle demi-finale. Il faudra d'abord passer le Celta de Vigo en huitièmes puis La Gantoise ou Fribourg en quart courant avril.

Un match en retour de trêve internationale

Ce quatrième mois de l'année débutera par un match de Ligue 1, après la première trêve internationale. Les joueurs de Paulo Fonseca seront de retour à la compétition le 5 avril prochain, après deux semaines de coupure. Cette reprise se fera sur la pelouse du stade Raymond Kopa face au SCO Angers. La LFP a publié la programmation de la 28e journée de Ligue 1. L'OL sera sur le pont à 15h dans la Maine avec une diffusion sur Ligue 1+.