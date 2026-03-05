Mené 2-0 à la mi-temps, l'OL a réduit le score et a poussé pendant une demi-heure. L'égalisation de Rémi Himbert à une minute de la fin a poussé un match à la séance de tirs au but. Une séance fatale (2-2, 4 Tab 5).
Le tirage au sort avait donné l’eau à la bouche des 47 000 spectateurs présents au Parc OL jeudi soir. En tirant Toulouse pour adversaire potentiel en demi-finale de cette Coupe de France, Loïc Rémy avait donné de l’espoir au peuple lyonnais de retrouver une finale de coupe, deux ans après celle perdu contre le PSG à Lille. A l’époque, Pierre Sage était sur le banc lyonnais. Ce jeudi soir, il était dans le camp d’en face avec un premier retour à Décines, treize mois après que John Textor lui ait montré la porte de la sortie.
Dans ces retrouvailles fortes en émotions, le natif de Lons-le-Saunier a longtemps pensé joué un vilain tour à son ancienne formation. Bien plus dans son assiette que l’OL, le RC Lens a malgré tout laissé filer une avance de deux buts et a dû attendre la séance des tirs au but pour validé son ticket pour les demi-finales. Fin de parcours pour l’OL qui n'a pas démérité en deuxième mi-temps (2-2, 4 Tab 5).
Le système lensois a perturbé l'OL
Frustré par la défaite à Marseille dimanche, Paulo Fonseca avait malgré tout trouvé des motifs de satisfaction. Sans parler de défaite encourageante, le technicien assurait que certaines phases donnaient de la confiance. En ce sens et face à un effectif toujours aussi restreint, il avait opté pour une équipe plutôt similaire à celle qui avait débuté au Vélodrome. Seuls Rémy Descamps et Abner intégraient le onze, notamment pour sortir Tessmann peu à son avantage depuis deux matchs. Malheureusement; le visage montré par les Lyonnais n’a pas été celui des grands soirs. Le 3-4-3 lensois a rapidement mis à mal le bloc rhodanien. La domination des coéquipiers de Florian Thauvin n’a pas débouché sur des grosses occasions, mais il y a toujours eu ce petit frisson devant le but de Descamps.
Une occasion en première mi-temps
Finalement, l’OL a bien craqué à un moment. Sur une touche jouée à gauche, le ballon s’est retrouvé à droite et la frappe lourde détournée par le gardien lyonnais a fini sur Thauvin qui avait profité du laxisme de Maitland-Niles (0-1, 24e). Cette ouverture du score n’a pas poussé à une réaction de l’OL. Dans ce 4-4-2 en losange, le duo Endrick - Yaremchuk n’a rien eu à se mettre sous la dent et le peu de ballons qu’ils ont eus, ils les ont mal exploités. Il y a bien eu cette frappe pleine de malice du Brésilien à la 38e, repoussée en corner par Risseer, mais ce fut tout pour l’OL. Pire, un missile de Sima juste avant la pause donnait un break d’avance au RC Lens.
Himbert a apporté de la vie
Avec deux buts de retard, on se demandait très clairement comment les hommes de Fonseca allaient pouvoir revenir dans le match. Ils avaient déjà du mal à se créer une occasion, alors marquer deux fois… Dans une deuxième mi-temps sans rythme, il a fallu attendre l’entrée en jeu de Rémi Himbert pour voir un peu de dynamisme dans le jeu lyonnais. Dans la lignée de sa prestation à Marseille, le jeune attaquant a donné vie à une attaque qui est passée à trois.
Après une frappe qui a fini au poteau de corner, Himbert a déposé un centre sur la tête de Yaremchuk qui a fait mouche à la 67e minute. Un but pour redonner de l’espoir et une maitrise qui a changé de camp. Mais il aurait fallu pour cela se procurer des occasions et ce ne fut pas le cas... Enfin, c'est ce que tout le monde croyait jusqu'à cette 93e minute et un Tolisso qui s'est arraché pour remiser pour Himbert qui a fait preuve d'une vraie justesse pour arracher le nul à un minute de la fin. La séance de tirs au but n'a pas réussi à l'OL, avec l'unique raté de Moussa Niakhaté pour entraîner l'élimination lyonnaise. Rageant.
Dommage que nous avions beaucoup de joueurs blessés. Sinon nous aurions pu gagner ce soir.
Bon, notre periode où il fallait faire le dos rond avec tous nos absents se solde par trois défaites pour le moment. Attention à la catastrophe.
On a pas perdu.
On fait le dos rond depuis le debut du championnat.
Ca n a pas de sens ton propos.
13 d'affilée ?
L OL n a pas galvaudé la coupe et fait honneur a cette competition et ses supporters face à une super equipe.
Ca passe pas ,une equipe decimée, une lueur Himbert.
Il nous reste encore de supers objectifs!
On peut pas courir tous les lievres a la fois.
Allez l OL.
Ps: que Pierre Sage aille au bout!!!
Le gardien remplaçant titulaire.
Et le latéral gauche remplaçant titulaire au milieu.
Ah désolé j'aurais tout fait pour conjurer le sort, mais les TAB désolé la barre était trop haute..
J'ai pas le niveau de Gandalf..
Tu as regardé les pénos le roi ?
Le Pénalty DEGUEUX de Niakhaté j'en reviens pas
Merci Fonseca pour encore aligner 5 défenseurs sur le terrain...
Il fait avec les moyens du moment. On ne peut pas le blâmer. Ce soir si on a un attaquant ou un milieu de plus on gagne.
Jamais deux sans trois, malheureusement.
Lens va sans doute remporter la coupe de France pour la première fois ton histoire, à défaut si chamy. Tant mieux pour Pierre.
Il ne nous reste plus que la Ligue Europa comme titre possible. Et je le préfère à une coupe de France.
Qui ne préfèrait pas une coupe d'Europe, surtout que ce serait la première.
Quand ça veut pas, ça veut pas.
Marseille dimanche, là ce soir. Ca fait deux résultats cruels.
Il faut retenir le positif. Avec la situation du moment l'équipe a répondu présent malgré les blessures et la fatigue.
Vivement les retours des blessés car là l'équipe doit souffler.
Ce soir les deux équipes ont marqué sur des erreurs, le niveau de jeu était faible des deux côtés.
Vivement dimanche, il faudra repartir de l'avant impérativement.
Si on suit la logique, on va perdre contre le Paris FC. Il va vraiment être temps qu'on récupère nos blessés, parce que sans eux, on a tout de suite moins d'armes.
Je pense que le dossier Endrick est clos: le type est un fumiste, il a été totalement transparent pendant tout le match, Himbert a montré cent fois plus de choses que lui.
Statistiquement, Yaremchuk mais environ un but toutes les 70 minutes qu'il se roule par terre.
Mata commence à être cramé de chez cramé.
Maitland-Niles, lui il est même plus cramé, les cendres sont dispersées.
Abner, faut juste arrêter de le faire jouer. Je l'aime bien, mais là il est catastrophique à chaque fois qu'il est sur le terrain. À faire regretter Tessmann, c'est dire.
Descamps, s'il joue encore en coupe d'Europe, ça résumera parfaitement tout le mal que je peux penser de Fonseca dans ses choix de composition foireux.