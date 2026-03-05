OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 février en podcast

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

Après une première défaite à Strasbourg, l'OL a enchaîné un deuxième revers de suite en Ligue 1. Face à l'OM, les joueurs de Paulo Fonseca peuvent s'en mordre un peu les doigts. En ayant mené deux fois, les Lyonnais avaient encore huit points d'avance à un quart d'heure de la fin. Finalement, après une égalisation d'Aubameyang, le Gabonais a offert la victoire aux Marseillais dans le temps additionnel. Un but qui a déclenché la colère des dirigeants lyonnais, estimant que la réalisation avait été entachée d'une faute d'Emerson sur Tyler Morton au départ de l'action.

L'arbitrage a été au coeur du deuxième thème du nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones". En plus des décisions controversées de Jérôme Brisard, la réaction des dirigeants et de Paulo Fonseca a été discutée sur le plateau de TKYDG. Enfin, le troisième thème a tourné autour du calendrier et des conséquences de ces deux défaites consécutives.

