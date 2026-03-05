Actualités
OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 février en podcast

  • par David Hernandez

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Après une première défaite à Strasbourg, l'OL a enchaîné un deuxième revers de suite en Ligue 1. Face à l'OM, les joueurs de Paulo Fonseca peuvent s'en mordre un peu les doigts. En ayant mené deux fois, les Lyonnais avaient encore huit points d'avance à un quart d'heure de la fin. Finalement, après une égalisation d'Aubameyang, le Gabonais a offert la victoire aux Marseillais dans le temps additionnel. Un but qui a déclenché la colère des dirigeants lyonnais, estimant que la réalisation avait été entachée d'une faute d'Emerson sur Tyler Morton au départ de l'action.

    L'arbitrage a été au coeur du deuxième thème du nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones". En plus des décisions controversées de Jérôme Brisard, la réaction des dirigeants et de Paulo Fonseca a été discutée sur le plateau de TKYDG. Enfin, le troisième thème a tourné autour du calendrier et des conséquences de ces deux défaites consécutives.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

    Pierre Sage lors de Lens - OL
    "Je suis Lyonnais, entraîneur lensois" : Sage retrouve l'OL en Coupe de France 

    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    Avant OL - Lens, Fonseca salue le travail de Sage 11:00
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL - Lens : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OL - Lens : Fonseca va "aligner la meilleure équipe possible" 09:30
    Le groupe de supporters de l'OL, les Bad Gones.
    Contre le Paris FC, fermeture partielle du virage nord, sanctionné après OL - Nice 08:45
    Pierre Sage (OL) avec les supporters
    OL - Lens : Sage, un coach qui avait ramené de la proximité à Décines 08:00
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    OL - Lens : Greif ou Descamps ? Fonseca maintient le suspense 07:30
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Coupe de France : le groupe de l’OL retenu contre Lens 04/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL, avec le Chili
    OL Lyonnes : Heaps, Yohannes, Endler et Tarciane sur le pont cette nuit 04/03/26
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Mercato : Descamps en passe de prolonger avec l'OL 04/03/26
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca avant OL - Lens : "Il y a des défaites qui donnent confiance" 04/03/26
