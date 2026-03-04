Actualités
Rémy Descamps, gardien de l'OL
Rémy Descamps (Photo by Hasan Bratic / Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)

Mercato : Descamps en passe de prolonger avec l'OL

  • par David Hernandez

    • Gardien remplaçant mais jouant en Ligue Europa et Coupe de France, Rémy Descamps devrait rempiler avec l'OL. Le Français devrait signer jusqu'en 2029.

    Il avait eu des touches en Championship durant l'hiver et cela l'avait fait réfléchir. Il semblerait qu'un départ ne soit plus à l'ordre du jour pour Rémy Descamps. A 29 ans, le gardien serait en passe de prolonger son contrat avec l'OL, comme nous l'apprend L'Equipe. Malgré un statut de remplaçant, l'ancien Canari joue beaucoup cette saison puisqu'il avait commencé comme titulaire avant l'arrivée de Dominik Greif et une blessure.

    Onze matchs disputés cette saison

    Néanmoins, Paulo Fonseca lui accorde du crédit, le faisant jouer en Coupe de France mais aussi les matchs de la première phase de la Ligue Europa. Est-ce que cette confiance a joué dans l'esprit de Descamps et de son clan ? Peut-être bien puisqu'un nouveau bail devrait ainsi le lier à l'OL jusqu'en juin 2029. Avec Greif également sous contrat jusqu'en juin 2029, le club lyonnais a plutôt assuré ses arrières au poste de gardien.

