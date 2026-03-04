Actualités
Sulc buteur sur corner à Monaco
Sulc buteur sur corner à Monaco (Photo by Valery HACHE / AFP)

Ligue 1 : OL - Monaco se jouera le 22 mars à 15h

  • par David Hernandez

    • Quelques heures avant la première trêve internationale en 2026, l'OL recevra l'AS Monaco à Décines. La rencontre au Parc OL se jouera le dimanche 22 mars à 15h et beIN Sports la diffusera.

    Un dernier choc avant de refermer le chapitre du mois de mars. Devant disputer sept matchs en 22 jours, l'OL n'a pas le temps de chômer et ce n'est pas pour déplaire à Nicolas Tagliafico. Toutefois, ce mois qui a débuté par une défaite à Marseille peut aussi être celui où les Lyonnais perdent tout avec la Coupe de France et la Ligue Europa. Personne ne veut imaginer ce scénario et espère arriver avec le plein de confiance au moment d'affronter l'AS Monaco. Le club de la Principauté se rendra à Décines le dimanche 22 mars à 15h, comme vient de le dévoiler la LFP dans sa programmation de la 27e journée de Ligue 1.

    Le dernier match d'un marathon en mars

    Cette rencontre sera diffusée sur beIN Sports. Elle interviendra trois jours après le huitième de finale retour de Ligue Europa contre le Celta de Vigo. Il viendra ainsi mettre un terme à un calendrier d'enfer. Cela sonnera comme le coup d'envoi de la trêve internationale pour les joueurs de Paulo Fonseca. Et ils devraient être nombreux à mettre les voiles, une fois le coup de sifflet final retenti à Décines.

    à lire également
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Tagliafico (OL) : "Le club rêve d'un titre et on veut y arriver"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Sulc buteur sur corner à Monaco
    Ligue 1 : OL - Monaco se jouera le 22 mars à 15h 14:36
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Tagliafico (OL) : "Le club rêve d'un titre et on veut y arriver" 13:52
    Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
    Les résultats internationaux des joueuses d’OL Lyonnes mardi 13:00
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Sulc, Moreira, Kluivert... pas de retour à prévoir pour OL - Lens 12:13
    Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid
    Prêté par l'OL, Martin Satriano s'illustre face au Real Madrid 11:00
    Marie-Antoinette Katoto avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes - Bleues : Diani, Katoto et Sombath vainqueures dans la douleur 10:15
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    Après deux coups sur la tête, l’OL veut réagir contre Lens 09:30
    Pierre Sage félicitant Corentin Tolisso lors de Rangers - OL
    OL - Lens : Tolisso "très heureux" de retrouver Pierre Sage 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters lensois au Stade Bollaert de Lens
    OL - Lens : mille Lensois autorisés jeudi soir au Parc OL 08:00
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    OM - OL (3-2) : pas de faute sur Morton sur le troisième but marseillais 07:30
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    OL : Pierre Sage (Lens) évoque son retour à Décines 03/03/26
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Rémy Vercoutre (ex-OL) confiné chez lui à Dubaï 03/03/26
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : 10 joueuses internationales en lice ce mardi 03/03/26
    OL - Coupe de France : Lens privé d'Allan Saint-Maximin 03/03/26
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    Ligue Europa : première confrontation entre l’OL et le Celta 03/03/26
    Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d'OL - Nice
    OL : une première à Marseille en demi-teinte pour Roman Yaremchuk 03/03/26
    Michael Gerlinger, ancien dirigeant du Bayern Munich
    Arbitrage Ligue 1 : Gerlinger (OL) monte au créneau 03/03/26
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : Michael Gerlinger dithyrambique envers Lens 03/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut