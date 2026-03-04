Ligue 1 : OL - Monaco se jouera le 22 mars à 15h

Quelques heures avant la première trêve internationale en 2026, l'OL recevra l'AS Monaco à Décines. La rencontre au Parc OL se jouera le dimanche 22 mars à 15h et beIN Sports la diffusera.

Un dernier choc avant de refermer le chapitre du mois de mars. Devant disputer sept matchs en 22 jours, l'OL n'a pas le temps de chômer et ce n'est pas pour déplaire à Nicolas Tagliafico. Toutefois, ce mois qui a débuté par une défaite à Marseille peut aussi être celui où les Lyonnais perdent tout avec la Coupe de France et la Ligue Europa. Personne ne veut imaginer ce scénario et espère arriver avec le plein de confiance au moment d'affronter l'AS Monaco. Le club de la Principauté se rendra à Décines le dimanche 22 mars à 15h, comme vient de le dévoiler la LFP dans sa programmation de la 27e journée de Ligue 1.

Le dernier match d'un marathon en mars

Cette rencontre sera diffusée sur beIN Sports. Elle interviendra trois jours après le huitième de finale retour de Ligue Europa contre le Celta de Vigo. Il viendra ainsi mettre un terme à un calendrier d'enfer. Cela sonnera comme le coup d'envoi de la trêve internationale pour les joueurs de Paulo Fonseca. Et ils devraient être nombreux à mettre les voiles, une fois le coup de sifflet final retenti à Décines.