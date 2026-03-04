Tagliafico (OL) : "Le club rêve d'un titre et on veut y arriver"

De retour dans le onze dimanche à Marseille, Nicolas Tagliafico n'a pas voulu s'attarder trop longtemps sur la défaite de l'OL. L'Argentin est d'ailleurs plutôt content de voir les matchs s'enchaîner pour passer à autre chose.

Comment avez-vous vécu cette défaite de l'OL (3-2) à Marseille, qui était un peu inattendue, vu le scénario du match ?

Nicolas Tagliafico : Bien sûr que ce n'est pas facile quand on perd, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'en ce moment on n'a pas du tout de temps de réfléchir. Il faut tout de suite passer à l'action de nouveau, jouer de nouveau. Donc là on a un match très important demain (jeudi) contre Lens et on est parfaitement concentré sur ce match.

Les deux défaites de suite impactent-elles le groupe ? Est-ce que ça impacte votre confiance ou est-ce que vous réussissez à relativiser ?

Non, il n'y a pas d'impact direct. Je peux vous parler de mon cas personnel. Le fait d'avoir gagné 13 victoires de rang n'a pas changé ma manière de penser, ni ma manière de travailler. De la même manière, le fait d'avoir subi deux défaites n'a pas non plus changé ma manière de penser, ma manière de travailler. Ce sont des choses qui arrivent dans le football, donc malheureusement il faut continuer. Les matchs se jouent sur des détails et c'est à nous d'y être très attentifs. Mais la confiance et le travail sont restés tout à fait les mêmes, victoires et défaites, l'attitude n'a pas changé et on a toujours cette envie de grandir.

"On doit continuer à travailler et à aller chercher des résultats"

Mars est un mois décisif avec des matchs à élimination directe, la Ligue 1 qui est plus serrée. Est-ce que vous sentez une tension supplémentaire ?

Les semaines qui arrivent sont très importantes, avec la Coupe de France, la Ligue et la Ligue 1. Mais pour nous, il n'y a qu'une seule solution, c'est toujours donner le meilleur. C'est vrai qu'on joue tous les trois jours, et qu'en ce moment, il y a un effectif qui est réduit par les blessures. Mais notre seul choix, c'est de continuer à travailler et de chercher des résultats.

Qu'est-ce que représente la Coupe de France pour vous ? Vous avez connu à la fois une année où vous étiez en finale, et l'année dernière une élimination rapide...

Oui, on a cette possibilité d'aller plus loin et d'atteindre à nouveau une finale comme on l'a fait par le passé. Je peux dire que c'est vraiment l'ambition qui mène le club vers un nouveau trophée potentiel. On va vraiment se battre pour ça, pour obtenir ce titre qui est en ce moment le rêve pour le club. Et si on compare notre situation en début de saison et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je pense que ça nous rend vraiment fiers du travail accompli. On va donner le meilleur de façon à ce que le club puisse accéder à un nouveau titre.