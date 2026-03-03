Arbitrage Ligue 1 : Gerlinger (OL) monte au créneau

Exaspéré par les décisions arbitrales prises lors d'OM-OL (3-2), le directeur général de l'OL, Michael Gerlinger, a de nouveau tiré la sonnette d'alarme.
C’est une pilule que les Lyonnais ont du mal à avaler. Deux jours après la défaite face à l’OM (3-2), l’Olympique lyonnais reste remonté contre plusieurs décisions arbitrales. Les deux plus flagrantes : une position de hors-jeu très limite sifflée contre Corentin Tolisso et un potentiel accrochage sur Tyler Morton au début de l’action qui amène le but de Pierre-Emerick Aubameyang dans les arrêts de jeu (3-2, 90').
Gerlinger veut des "réponses claires"
En conférence de presse d’après-match, Paulo Fonseca était resté mesuré. Un choix compréhensible au vu de son passif. Matthieu Louis-Jean s’est lui montré plus véhément et a reçu un carton rouge après le coup de sifflet final comme révélé lundi par notre média. Ce mardi 3 mars, le directeur général du club rhodanien, Michael Gerlinger, a réagi lui dans les colonnes de L’Équipe : "Nous demandons des réponses claires, or il n'y en a pas [...] Plusieurs décisions lors de ce match expliquent notre tension. Joueurs, entraîneurs et dirigeants doivent être professionnels et prendre leurs responsabilités pour le football. Mais il y a aussi un problème de responsabilité des arbitres pour leurs erreurs vis-à-vis des clubs et des joueurs."
La prise de parole de l’ancien dirigeant du Bayern Munich n’est pas anodine. À l’origine d’un groupe de travail sur l’arbitrage, aux côtés d’Olivier Létang, président du Lille OSC, et de Tiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco, Gerlinger veut faire bouger les lignes. Les conclusions de ce groupe ont d’ailleurs été transmises à la direction technique de l’arbitrage ce lundi.
"La France est là où était l’Allemagne il y a dix ans"
Une note dans laquelle l'Allemand a mis en avant le fonctionnement des championnats voisins : "En matière d'arbitrage, la France est là où était l’Allemagne il y a dix ans [...] L'organisation de l'arbitrage est plus structurée et plus professionnelle en Bundesliga et en Premier League. Il y a différentes sociétés et départements pour l'encadrer ".
Il a poursuivi en élargissant son spectre : "En France, nos relations sont trop autoritaires alors qu'en Allemagne et en Angleterre l'avis des ligues est davantage pris en compte et les échanges arbitres-joueurs et entraîneurs plus constructifs ". Reste désormais à savoir si cette sortie marquera un vrai tournant ou si, au contraire, elle ne sera qu’un épisode de plus dans le feuilleton sans fin de l’arbitrage français.
Comme expliqué hier et ça reste mon avis de supporter de l’OL.
Cela va contre nous, depuis le coup de sang de Fonseca on se fait arbitrer comme un relegable.
Tant que nous n’aurons pas des personnes fortes dans les institutions de la ligue nous n’obtiendrons tout le contraire.
Sa volonté est louable et tous les supporters de l’OL se range derrière son avis très pertinent.
Mais c’est couru d’avance, Al khalifi tire toutes les ficelles et s’est même permis d’humilié ligue 1 +.
Les arbitres sont un clan fort sous la direction de la fff mais sous influence direct de personnes qui dirigent la ligue.
Je sais que pas mal de supporters ne pensent pas comme moi mais je suis persuadé qu’en faisant l’autruche on y gagnerait ( un peu plus )
"Les arbitres sont un clan fort sous la direction de la fff mais sous influence direct de personnes qui dirigent la ligue." : source ? Preuve ?
Besoin de source et de preuve?
Tu sais pour attaquer l'Irak les US ont fabriqué des preuves comme quoi l'Irak disposait d'arme de destruction massive qui en fait se sont avéré etre de vulgaire mensonges, bon ils ont détruit le pays fait des millions de morts et ce sont servi en pétrole, ca a été dénoncé mais ca n'a strictement rien changé.
On est dans une ère ou on peut prouver des choses fausses et on ne peut pas prouver des choses vrais et meme quand on les dénonce et qu'elles sont prouver ils ne se passent rien..
Apres avoir dit cela, quand un pays achète à la fois un club et crée une chaîne de sport qui sert à financer tout les clubs de L1 et que le président de la chaine est aussi celui du club en question, on est dans un énorme conflit d'intérêt.
Les arbitres sont payé aussi par la Ligue et la Ligue est soumise au qataris, il suffis d'observer Vincent Labrune quand il parle de Nasser c'est lui le grand patron et ca fait juste depuis 2012 il serait peut etre temp d'atterrir et de réfléchir..
Bravo Monsieur GERLINGER : vous portez le débat sur le bon terrain, à savoir, l’ intransigeance et le refus de se remettre en question, auxquels nous habitue depuis trop longtemps ,le corps arbitral français.
Votre voix est parfaitement légitime.👌
Je suis désolé mais il faut prendre le problème à la source. Certains arbitres sont partiaux. Cela crève les yeux. Brisard n'en est pas à son coup d'essai avec nous. Il faut distinguer les erreurs humaines qui font partie du jeu d'un parti pris délibéré pour ou contre une équipe.
Et la DTA n'intervient pas sur ces sujets.
Contre Paris Brisard était à la Var, il nous a pourris volontairement et il n'a pas été inquiété.
On peut aussi prendre l'exemple de Delajod lors du dernier derby ou encore de Frappart.
Il manque un point important , le point 4, qu'il a évoqué.
L'IA ( et oui il en a parlé )
Oh non pas lui, c'est pourtant quelqu'un d'intelligent.
Si il n'y avait que sur l'arbitrage que la France a dix ans de retard...
Déjà la secte arbitrale (professionnelle) est intouchable par nature et grâce aux bien pensants. Elle est sacrée. Les gestes sont très autoritaires parfois limites.
A la fois certains joueurs n'aident pas...
Pompiers, policiers, personnels soignants, c'est la fête.
Et je ne parle pas d'agression physique.
Je répète: ils sont intouchables !
Sur ce coup c'est Marseille et là je pense que cela dépasse largement les décisions de l'arbitre du terrain d'ailleurs aucune intervention de la Var, replay très limités de Ligue1+ .
D'autres clubs hormis le qsg se plaignent des mêmes maux .
Surtout ne changeons rien! De toutes façons c'est un peu la devise de notre pays!