Arbitrage Ligue 1 : Gerlinger (OL) monte au créneau

Exaspéré par les décisions arbitrales prises lors d'OM-OL (3-2), le directeur général de l'OL, Michael Gerlinger, a de nouveau tiré la sonnette d'alarme.

C’est une pilule que les Lyonnais ont du mal à avaler. Deux jours après la défaite face à l’OM (3-2), l’Olympique lyonnais reste remonté contre plusieurs décisions arbitrales. Les deux plus flagrantes : une position de hors-jeu très limite sifflée contre Corentin Tolisso et un potentiel accrochage sur Tyler Morton au début de l’action qui amène le but de Pierre-Emerick Aubameyang dans les arrêts de jeu (3-2, 90').

Gerlinger veut des "réponses claires"

En conférence de presse d’après-match, Paulo Fonseca était resté mesuré. Un choix compréhensible au vu de son passif. Matthieu Louis-Jean s’est lui montré plus véhément et a reçu un carton rouge après le coup de sifflet final comme révélé lundi par notre média. Ce mardi 3 mars, le directeur général du club rhodanien, Michael Gerlinger, a réagi lui dans les colonnes de L’Équipe : "Nous demandons des réponses claires, or il n'y en a pas [...] Plusieurs décisions lors de ce match expliquent notre tension. Joueurs, entraîneurs et dirigeants doivent être professionnels et prendre leurs responsabilités pour le football. Mais il y a aussi un problème de responsabilité des arbitres pour leurs erreurs vis-à-vis des clubs et des joueurs."

La prise de parole de l’ancien dirigeant du Bayern Munich n’est pas anodine. À l’origine d’un groupe de travail sur l’arbitrage, aux côtés d’Olivier Létang, président du Lille OSC, et de Tiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco, Gerlinger veut faire bouger les lignes. Les conclusions de ce groupe ont d’ailleurs été transmises à la direction technique de l’arbitrage ce lundi.

"La France est là où était l’Allemagne il y a dix ans"

Une note dans laquelle l'Allemand a mis en avant le fonctionnement des championnats voisins : "En matière d'arbitrage, la France est là où était l’Allemagne il y a dix ans [...] L'organisation de l'arbitrage est plus structurée et plus professionnelle en Bundesliga et en Premier League. Il y a différentes sociétés et départements pour l'encadrer ".

Il a poursuivi en élargissant son spectre : "En France, nos relations sont trop autoritaires alors qu'en Allemagne et en Angleterre l'avis des ligues est davantage pris en compte et les échanges arbitres-joueurs et entraîneurs plus constructifs ". Reste désormais à savoir si cette sortie marquera un vrai tournant ou si, au contraire, elle ne sera qu’un épisode de plus dans le feuilleton sans fin de l’arbitrage français.