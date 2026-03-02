OM - OL (3-2) : Habib Beye répond à Paulo Fonseca 

Après la victoire de l'OM (3-2), Habib Beye a réagi aux propos de Paulo Fonseca qui affirmait que l'OL avait été supérieur au Vélodrome.

Qui a dit que la tension d’un "Olympico" s’arrêtait au coup de sifflet final ? Dans tous ses états lors de la rencontre, Paulo Fonseca n'a cessé de pester contre le corps arbitral. Un désaccord poussé à son paroxysme lorsque Pierre-Emerick Aubameyang a marqué le but victorieux pour l'OM dans les ultimes instants de la rencontre (3-2, 90e). Une réalisation qui a été inscrite suite à une potentielle obstruction sur le milieu lyonnais Tyler Morton lors de la récupération du ballon par les Marseillais. Dès son arrivée en conférence de presse, le Portugais l’a annoncé, il n’allait pas s’éterniser. Pourtant très concise, cette prise de parole a fait du bruit. D'abord en raison de ses déclarations sur l’arbitrage, le jugeant défaillant sur la rencontre. Mais également lorsque le tacticien portugais a affirmé froidement que "la meilleure équipe a perdu".

"Il n’y a pas de hasard"

Interrogé en réaction quelques minutes plus tard, l'entraîneur de l’OM, Habib Beye a répliqué calmement : "On a tous nos sentiments et nos analyses. Bon, s’il (Fonseca) considère qu’il était la meilleure équipe, la réalité c’est que je dis souvent que le score ne… Il n’y a pas de hasard en football. Je ne vais pas remettre en question ce qu’il a dit. Tout ce que je sais, c’est que c’était un match qui a été vraiment difficile pour nous parce que c’est une très belle équipe en face", a-t-il conclu pour clore la polémique. Ce lundi, c'est bien l'OM qui a le sourire...