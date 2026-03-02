Actualités
Habib Beye, entraîneur de l'OM
Habib Beye, entraîneur de l’OM (T. Moritz/AFP)

OM - OL (3-2) : Habib Beye répond à Paulo Fonseca 

  • par Elohan Latta
  • 13 Commentaires

    • Après la victoire de l'OM (3-2), Habib Beye a réagi aux propos de Paulo Fonseca qui affirmait que l'OL avait été supérieur au Vélodrome.

    Qui a dit que la tension d’un "Olympico" s’arrêtait au coup de sifflet final ? Dans tous ses états lors de la rencontre, Paulo Fonseca n'a cessé de pester contre le corps arbitral. Un désaccord poussé à son paroxysme lorsque Pierre-Emerick Aubameyang a marqué le but victorieux pour l'OM dans les ultimes instants de la rencontre (3-2, 90e). Une réalisation qui a été inscrite suite à une potentielle obstruction sur le milieu lyonnais Tyler Morton lors de la récupération du ballon par les Marseillais. Dès son arrivée en conférence de presse, le Portugais l’a annoncé, il n’allait pas s’éterniser. Pourtant très concise, cette prise de parole a fait du bruit. D'abord en raison de ses déclarations sur l’arbitrage, le jugeant défaillant sur la rencontre. Mais également lorsque le tacticien portugais a affirmé froidement que "la meilleure équipe a perdu".

    "Il n’y a pas de hasard"

    Interrogé en réaction quelques minutes plus tard, l'entraîneur de l’OM, Habib Beye a répliqué calmement : "On a tous nos sentiments et nos analyses. Bon, s’il (Fonseca) considère qu’il était la meilleure équipe, la réalité c’est que je dis souvent que le score ne… Il n’y a pas de hasard en football. Je ne vais pas remettre en question ce qu’il a dit. Tout ce que je sais, c’est que c’était un match qui a été vraiment difficile pour nous parce que c’est une très belle équipe en face", a-t-il conclu pour clore la polémique. Ce lundi, c'est bien l'OM qui a le sourire...

    13 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 2 Mar 26 à 13 h 35

      Il le sait au fond de lui que Fonseca a raison et qu'ils ont gagnés uniquement grâce a l'arbitrage. Mais il peut pas le dire publiquement donc il trouve un moyen détourné

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 2 Mar 26 à 13 h 44

      Encore un pétage de plomb de paulo ; je suis désolé mais ce n'est pas très classe d'affirmer que les meilleurs c'était l'OL .
      Les deux équipes se sont rendus coup pour coup et l'OM n'a pas volé sa victoire , on n'a pas su garder le score ( une fois de plus ) , il y a un manque de maitrise .
      Mais l'OL a montré beaucoup de belles choses , il faudra jouer de cette façon jusqu'en fin de saison pour espérer décrocher quelque chose .

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - lun 2 Mar 26 à 13 h 52

        Je vois que ce n'est de nouveau plus ton copain Fonseca...😂

        Des pétages de plombs il va sûrement en faire d'autres vu les matchs qui arrivent, faudrait le mettre sous tranquillisant avant chaque rencontre 🤣

        Signaler
      2. Tongariro
        Tongariro - lun 2 Mar 26 à 13 h 56

        "Encore un pétage de plomb de paulo ; je suis désolé mais ce n'est pas très classe d'affirmer que les meilleurs c'était l'OL ."

        Oula si je disais ça ici, j'aurais 10 personnes qui viendraient me traiter d'anti Fonseca primaire et appelleraient à ma censure !

        Signaler
      3. Juni38
        Juni38 - lun 2 Mar 26 à 14 h 05

        il s'était bien calmé cette saison , ce n'était presque plus le même , on se demandait s'il était sous calmants , mais le volcan était endormi !
        Ce que je n'aime pas c'est le côté mauvais perdant , manque de fair play , et toujours tout faire porter à l'arbitre .
        C'est le côté obscur du personnage que je n'apprécie pas .
        Tout l'inverse d'un pierre Sage que tu ne verras jamais se comporter et parler de la sorte .

        Signaler
        1. Avatar
          BadGone91 - lun 2 Mar 26 à 14 h 07

          Totalement d'accord, ça apporte une tension à tous les membres du club, du staff et même des joueurs. Au moins sous PS tout le monde savait qu'il n'y aurait jamais cette excuse de l'arbitrage.

        2. Juni38
          Juni38 - lun 2 Mar 26 à 14 h 15

          Heureusement que Tolisso reste calme sur le terrain , parce que ce comportement d'excité n'est jamais bon pour l'équipe , il met de la tension inutilement , et on a une équipe très jeune , bravo pour l'exemple et le côté éducatif , à sans cesse gueuler sur les arbitres .

          Jeudi il va disjoncter si les Lensois l'emportent .

        3. Tongariro
          Tongariro - lun 2 Mar 26 à 14 h 22

          "Ce que je n'aime pas c'est le côté mauvais perdant , manque de fair play , et toujours tout faire porter à l'arbitre .
          C'est le côté obscur du personnage que je n'apprécie pas .
          Tout l'inverse d'un pierre Sage que tu ne verras jamais se comporter et parler de la sorte ."

          Bah oui clairement c'est cette absence de mea culpa qui est insupportable chez lui...

          C'est pour ça que je l'ai autant défoncé la saison passée, car même si rien n'aurait été acquis avec Sage au moins on aurait eu un mec maître de lui même et capable de gérer les émotions.
          Quand Fonseca exulte pendant le match à MU mais taille ses joueurs en conf de presse, c'est manipulateur de sa part.
          Quand il disait en avril que l'OL était pas top 4 à cause du bilan de son prédecesseur, c'était faux.

          Voilà pourquoi j'ai toujours préféré Sage à Fonseca, humainement.

          Maintenant je salue le travail de Fonseca cette saison mais ses déclas hier en conf ne me rassurent pas sur sa lucidité alors que les choses sérieuses vont commencer pour l'OL.

          Au moment du tirage j'étais confiant pour l'OL en CdF.. mais maintenant moins...

    3. Avatar
      ggs - lun 2 Mar 26 à 14 h 01

      J'espere juste que ce Mr prendra une branlée trés prochainement, pour lui retourner ses propos.

      Signaler
    4. Avatar
      olgoneforever - lun 2 Mar 26 à 14 h 12

      Je pense que notre équipe était en mode conquérante et à démontré ses qualités et malgré de nombreuses absences face à une équipe de Marseille complète, sous pression mais en mode réaction et devant son public...Public bien éteint d'ailleurs à chaque fois que notre équipe menait.
      Au coup d'envoi 5 points d'avance : " et dans le football..." dit Beye...
      Il y a eu des phases de jeu collectif de notre équipe de haut niveau. La victoire s'est dessinée au bout du bout .
      Un match nul aurait été équitable.
      Je ne parle même pas de l'arbitrage car le niveau c'est la normalité .

      Signaler
    5. Tongariro
      Tongariro - lun 2 Mar 26 à 14 h 24

      Beye est devenu le premier coach de l'histoire à battre deux fois l'OL la même saison avec deux clubs différents je crois.

      Ca fout la mort, encore plus que les points perdus.

      Signaler
    6. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 2 Mar 26 à 14 h 29

      Juni, c'était déjà Tolisso qui était intervenu pour l'arrêter lorsqu'il a pris son rouge, sinon il aurait peut être éclaté le nez de l'arbitre...

      Après faut voir aussi si la guerre en Ukraine n'agit pas sur son mental... ce qui serait comphésensible vu sa stupidité, comme toutes les autres guerres d'ailleurs.

      Signaler
    7. Avatar
      Outlander - lun 2 Mar 26 à 14 h 41

      On a d'ailleurs vu Fonseca se diriger vers le trio arbitral à la mi-temps d'un pas décidé et Tolisso l'interpelé en lui disant de se calmer. C'est clair que ces pétages de plombs ne nous favorise pas, mais d'un autre côté cela montre aussi qu'il est entièrement investi dans sa mission.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    derniers commentaires
