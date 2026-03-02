Avec la défaite de l’OL, la course à la 3e place relancée en Ligue 1

Battu par l’OM dimanche soir (3-2), l’OL reste troisième de Ligue 1. Mais, plutôt que de prendre ses distances, le club lyonnais voit désormais l’étau se resserrer dans la course à la Ligue des champions.

Dimanche soir, il y avait de la frustration dans le camp lyonnais. Celle d’avoir le sentiment de plusieurs décisions arbitrales contraires, mais aussi celle d’avoir laissé passer une belle opportunité. En menant dès la 3e minute de jeu puis à un quart d’heure de la fin, l’OL avait les cartes en mains pour faire un bon coup au classement. Par deux fois, le club lyonnais a repoussé l’OM à huit longueurs dans la course à la troisième place. Finalement, après la 24e journée de Ligue 1, il n’y a plus que deux points qui séparent les deux Olympiques. Car, dans cette soirée électrique, l’OL n’a même pas réussi à tenir le nul après l’égalisation d’Aubameyang à la 86e minute. Et c’est peut-être là le plus rageant puisqu'avec un peu plus de sérieux en fin de match, il y aurait pu y avoir un statu quo.

Lille et Rennes se relancent dans cette lutte

Finalement, tout est relancé dans cette course à la Ligue des champions qu’on imaginait presque acquise en cas de succès au Vélodrome. Mais tout reste à jouer dans cette Ligue 1 après les deux défaites de l’OL et pas seulement dans un mano a mano avec l’OM. L’étau s’est resserré et Lille et Rennes ne sont désormais plus qu’à cinq unités du podium. Corentin Tolisso avait prévenu après la victoire contre Nice il y a deux semaines, "tout va très vite dans le foot". Le capitaine avait vu juste et il va falloir rapidement inverser la tendance dès le Paris FC, dimanche au Parc OL (20h45).