Avec la défaite de l’OL, la course à la 3e place relancée en Ligue 1

Battu par l’OM dimanche soir (3-2), l’OL reste troisième de Ligue 1. Mais, plutôt que de prendre ses distances, le club lyonnais voit désormais l’étau se resserrer dans la course à la Ligue des champions.
Dimanche soir, il y avait de la frustration dans le camp lyonnais. Celle d’avoir le sentiment de plusieurs décisions arbitrales contraires, mais aussi celle d’avoir laissé passer une belle opportunité. En menant dès la 3e minute de jeu puis à un quart d’heure de la fin, l’OL avait les cartes en mains pour faire un bon coup au classement. Par deux fois, le club lyonnais a repoussé l’OM à huit longueurs dans la course à la troisième place. Finalement, après la 24e journée de Ligue 1, il n’y a plus que deux points qui séparent les deux Olympiques. Car, dans cette soirée électrique, l’OL n’a même pas réussi à tenir le nul après l’égalisation d’Aubameyang à la 86e minute. Et c’est peut-être là le plus rageant puisqu'avec un peu plus de sérieux en fin de match, il y aurait pu y avoir un statu quo.
Lille et Rennes se relancent dans cette lutte
Finalement, tout est relancé dans cette course à la Ligue des champions qu’on imaginait presque acquise en cas de succès au Vélodrome. Mais tout reste à jouer dans cette Ligue 1 après les deux défaites de l’OL et pas seulement dans un mano a mano avec l’OM. L’étau s’est resserré et Lille et Rennes ne sont désormais plus qu’à cinq unités du podium. Corentin Tolisso avait prévenu après la victoire contre Nice il y a deux semaines, "tout va très vite dans le foot". Le capitaine avait vu juste et il va falloir rapidement inverser la tendance dès le Paris FC, dimanche au Parc OL (20h45).
ça va être haletant et se jouera à la dernière journée ( réception de Lens , oups ) .
On aurait pu avoir un bon matelas d'avance en l'emportant hier , mais ...
Eh bien, je suis étonné de voir autant de pessimisme ce matin les amis.
Ce que je vois c'est qu'avec une équipe décimée qui a laissé beaucoup de forces dans une première partie de saison intense jouée avec un effectif court, jeune, et dont la moitié des joueurs ne se connaissaient pas en début de saison, on est toujours trois points devant Marseille après les avoir joués deux fois.
Contrairement au match contre Strasbourg dans lequel on s'est fait marcher dessus, j'ai revu presque le même match que ce que nous faisons en début de saison : Marseille nous a dominé en première mi-temps mais aurait pu tirer 100 fois au but sans marquer à moins d'un exploit individuel (ce qui a malheureusement été le cas). La deuxième mi-temps, bien plus équilibrée, aurait tout aussi bien pu tourner en notre faveur qu'en faveur de Marseille.
Ca n'a malheureusement pas marché pour nous, mais à l'extérieur, avec une équipe jeune, avec aucun banc pour faire tourner (j'aurais aimé un remplacement de Tessman par Mangala ou Abner pour plus de maitrise au milieu, mais apparemment Mangala n'était pas assez prêt et Tagliafico déjà cramé), des décisions arbitrales dures, même si pas scandaleuses selon moi : un hors jeu d'un mm, ça nous a déjà profité, et la faute sur Morton pour le 3-2, bah Niakhaté fait la même en première mi-temps sans sanction aussi, donc ça reste cohérent (sauf que la faute de Niakhaté, je disais aussi depuis mon canap qu'il y avait faute).
Moi ce que j'espère c'est que cette défaite immérité (un nul aurait été beaucoup plus juste au vu du scénario) leur donnera la rage et un regain d'énergie pour la fin de la saison qui peut être belle.
C'est souvent dans le cas d'un carton rouge injuste qu'une équipe se soude et finit le match pied au plancher pour remporter la victoire.
J'espère (et je crois, au vu des attitudes de fin de match) que cette défaite injuste aura le même effet !
en tout cas la fin de saison va être palpitante, faites attention à votre coeur les papys du site 😉
C'est parti pour le marathon de mars , après ces deux défaites qui font mal ; il va falloir digérer tout ça et rester focus sur le championnat .
Si on ne récupère pas nos blessés , ce sera très compliqué , sinon on peut espérer une belle fin de saison .
( perso après le troisième but marseillais , pas pu regarder la fin du match , je dois protéger ma santé ) .