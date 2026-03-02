OM - OL (3-2) : Himbert, un cadeau d’anniversaire au goût amer

Né un 29 février, Rémi Himbert a fêté sa majorité avec un but contre l’OM dimanche soir. S’il pensait avoir offert la victoire à l’OL, le jeune attaquant a déchanté.

De notre envoyé spécial à Marseille.

C’est un passage à la majorité dont il se souviendra longtemps. Qui peut se targuer de fêter ses 18 ans à l’occasion d’un OM - OL et de réaliser une entrée plus que convaincante ? Pas grand monde. C’est pourtant ce qu’a vécu Rémi Himbertdimanche soir au Vélodrome, confirmant son ascension express dans le monde professionnel. Né un 29 février 2008, le jeune attaquant n’a pas eu la chance de pouvoir souffler ses bougies le jour J en cette année 2026. Toutefois, le gâteau était plus qu’appétissant en ce dimanche 1er mars. À l’heure de jeu, Paulo Fonseca, conscient que Roman Yaremchuk n’avait plus rien dans les chaussettes, a lancé dans le grand bain le jeune Himbert.

A 18 ans et par le scénario du match, beaucoup auraient certainement eu les jambes qui tremblent. Ce ne fut pas le cas de celui qui était encore capitaine des U18 en Coupe Gambardella il y a un mois. Dans son style, Rémi Himbert n’a pas ménagé ses efforts pour participer au repli défensif et a créé quelques frayeurs à la défense marseillaise. "Je l’ai félicité de sa rentrée, pas seulement de son but. J’ai aimé son envie et sa hargne, il a fait une superbe rentrée, je suis super content pour lui", n’a pas manqué de souligner Moussa Niakhaté.

Plus jeune buteur dans un match entre l'OL et l'OM

Car sur ce gâteau d’anniversaire, Rémi Himbert a bien pensé y avoir ajouté la petite cerise qui fait toute la différence. Après une première occasion manquée sur son deuxième ballon suite à un service d’Endrick, le natif de Saint Alvolt n’a pas manqué de convertir la deuxième offrande du Brésilien. D’un tir croisé du gauche à un quart d’heure de la fin, le fan de Memphis Depay a bien cru réduire au silence le Vélodrome comme son idole il y a quelques années.

Sa célébration, qu’il réalise depuis ses débuts en pro pour rendre hommage au Néerlandais, lui a valu quelques critiques gratuites d’observateurs et sur les réseaux sociaux, mais Moussa Niakhaté ne lui en voulait clairement pas. "Non, non, ça ne m'a pas gêné. C’est un petit qui était content de marquer. Mais je savais que le match n’était pas terminé. Et je lui ai dit : ‘Si vraiment tu veux que ce but, on s'en souvienne, il faut qu'on gagne ce match. Malheureusement, on n'a pas su le faire.’" Il y avait donc un mélange des sentiments dimanche soir chez Rémi Himbert, qui devient le plus jeune buteur dans un choc des Olympiques devant un certain Karim Benzema (18 ans et 307 jours).