Niakhaté après OM - OL (3-2) : "Des occasions de faire le break"

Après la défaite 3-2 à Marseille dimanche soir, Moussa Niakhaté avait logiquement la tête des mauvais soirs. Le défenseur central regrettait que l’OL n’ait pas réussi à faire le break que ce soit à 1-0 ou 2-1.

De notre envoyé spécial à Marseille.

Quel est le sentiment qui prédomine après cette défaite de l’OL contre l’OM (3-2) ?

Moussa Niakhaté : C’est rageant quand tu mènes deux fois au score, quand tu fais le match que tu fais et quand il y a un nombre incalculable d'occasions de faire le break. Donc oui, c'est compliqué, c'est dur. Autant la semaine dernière quand on perd, c'est logique parce que Strasbourg a été vraiment au-dessus de nous et on n'a pas été bons. Donc c'est frustrant parce que je pense qu'on fait vraiment une belle prestation, mais il manque encore des choses. Donc c'est vraiment dommage.

Est-ce que vous pouvez vous rassurer en vous disant que vous avez toujours votre destin en main si vous gagnez tous les matchs d'ici la fin de saison ?

Oui, on peut toujours se rassurer, mais j'aime bien être honnête et lucide. Vous savez, dès la semaine dernière, avant le match contre Strasbourg, on savait que si on perdait les deux matchs, on était troisième. Donc oui, on peut toujours se rassurer comme ça. Mais, ça ne me satisfait pas de parler comme ça. Il faut savoir être honnête. Aujourd'hui, c'est frustrant parce qu'on perd sur des détails. Je ne pense pas que c'était une équipe qui était au-dessus de nous ce soir. Mais ils ont gagné.

Vous avez senti à 2-2 que ça pouvait tourner avec le Vélodrome, que l'OM pouvait aller la chercher ou pas du tout ?

Non, pas forcément. Même quand on était à 1-1, on était sereins. On a réussi à mettre le 2-1 derrière. A 2-2, bien sûr, le stade est en feu. Mais je pense qu'on a encore la possibilité, de notre manière de jouer, de mettre le 3-2. On ne l'a pas fait. Ils ont gagné aujourd'hui.