Niakhaté après OM - OL (3-2) : "Des occasions de faire le break"

Après la défaite 3-2 à Marseille dimanche soir, Moussa Niakhaté avait logiquement la tête des mauvais soirs. Le défenseur central regrettait que l’OL n’ait pas réussi à faire le break que ce soit à 1-0 ou 2-1.
De notre envoyé spécial à Marseille.
Quel est le sentiment qui prédomine après cette défaite de l’OL contre l’OM (3-2) ?
Moussa Niakhaté : C’est rageant quand tu mènes deux fois au score, quand tu fais le match que tu fais et quand il y a un nombre incalculable d'occasions de faire le break. Donc oui, c'est compliqué, c'est dur. Autant la semaine dernière quand on perd, c'est logique parce que Strasbourg a été vraiment au-dessus de nous et on n'a pas été bons. Donc c'est frustrant parce que je pense qu'on fait vraiment une belle prestation, mais il manque encore des choses. Donc c'est vraiment dommage.
Est-ce que vous pouvez vous rassurer en vous disant que vous avez toujours votre destin en main si vous gagnez tous les matchs d'ici la fin de saison ?
Oui, on peut toujours se rassurer, mais j'aime bien être honnête et lucide. Vous savez, dès la semaine dernière, avant le match contre Strasbourg, on savait que si on perdait les deux matchs, on était troisième. Donc oui, on peut toujours se rassurer comme ça. Mais, ça ne me satisfait pas de parler comme ça. Il faut savoir être honnête. Aujourd'hui, c'est frustrant parce qu'on perd sur des détails. Je ne pense pas que c'était une équipe qui était au-dessus de nous ce soir. Mais ils ont gagné.
Vous avez senti à 2-2 que ça pouvait tourner avec le Vélodrome, que l'OM pouvait aller la chercher ou pas du tout ?
Non, pas forcément. Même quand on était à 1-1, on était sereins. On a réussi à mettre le 2-1 derrière. A 2-2, bien sûr, le stade est en feu. Mais je pense qu'on a encore la possibilité, de notre manière de jouer, de mettre le 3-2. On ne l'a pas fait. Ils ont gagné aujourd'hui.
Tout à fait raison Niakhate.
On avait le potentiel et on devait le faire !!!
On avait fait le plus dur.
Fonseca avait fait le plus dur en changeant de système.
On a mis 30 minutes à se mettre en place.
Moi j’ai vu une deuxième mi temps largement maîtrisé par notre milieu.
De super séquences et des attaquants qui ont proposer.
Tessman doit commencer le match, c’est logique.
Mais ceux qui disent qu’on avait pas la solution pour le remplacer, c’est tout le contraire.
Tolisso a jouzr 99 % des matchs dans sa vie en tant que relayeur donc bien sûr qu’il pouvait descendre et laisser Merah faire son taf.
Ca aurait eu de la gueule.
Mais même sang cela le milieu a fait le taf jusqu’au bout.
On a pas voulu assoir nitre victoire et a chaud c’est ce que j’ai reprocher aux joueurs ( staff )
Comment tu peux te mettre par terre après notre 2 eme but???
Tu envoi quoi comme message a l’adversaire ?
Tu n’as plus les armes de te battre.
Marseille était sous l’eau.
On aurait pu en mettre encore et on avait les joueurs pour.
Himbert et endrcik leur ont fait mal hier.
A la fin c’est deux buts de racros de Aubam.
C’est la définition du football et je pense qu’elle est logique.
En tous cas j’aime cette réaction du Niakhate.
C’est l’OL qui a laissé filé le match plutôt que l’OM qui a tout fait pour gagner.
Lens va venir pour nous faire mal, avec un plan de jeu bien précis.
À nous de les surprendre avec nos jeunes, qu’ils prouvent qu’ils sont plus juste des bouches trou.
On a plus les moyens cette semaine de faire jouer nos titulaires.
C’est qu’un quart de final donc imposable pour ce stade de privilégier la coupe au détriment du championnat et de l’europa league.
Tout le monde dis qu’on a un calendrier d’enfer, mais pour moi c’est le mois de février qui était un enfer.
Là on va jouer à domicile contre le Paris fc et à l’extérieur contre Le Havre, comparé à deux déplacements à l’extérieur à Strasbourg et marseille sans 4 ou 5 de tes meilleurs joueurs je pense que c’est beaucoup plus jouable.
Moreira est sensé revenir contre le pfc, Sulc contre Le Havre.
Fofana et nuamah doivent reprendre avec le groupe demain.
Et le petit himbert je suis désolé mais pour moi il a largement sa place dans l’effectif.