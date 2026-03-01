OM - OL : Tolisso en soutien du duo Endrick - Yaremchuk

Ce dimanche, l'OL affronte l'OM pour un choc des Olympiques sous haute tension. Face à la cascade de blessures, Paulo Fonseca a choisi de miser sur un 4-4-2 losange avec Corentin Tolisso en meneur derrière le duo Yaremchuk - Endrick.

Un duel des Olympiques pour une course à la troisième place. Ce dimanche, l'OL et l'OM se disputent plus qu'une rivalité. Avec cinq points d'avance sur le club marseillais, les joueurs de Paulo Fonseca ont l'occasion de prendre leur distance et donc de faire un gros coup pour la Ligue des champions. Seulement, il faut aussi composer avec les blessures et ce n'est pas rien. Sans Ruben Kluivert, Pavel Sulc, Afonso Moreira en plus de Malick Fofana et Ernest Nuamah, l'entraîneur portugais a dû improviser une nouvelle stratégie.

Nouvelle tactique sur le papier avec ce 4-4-2 losange mais qui pourrait malgré tout livrer des ajustements suivant les situations de jeu. Quoi qu'il en soit, c'est une petite nouveauté avec l'association Endrick - Yaremchuk en pointe. Passeur décisif à Strasbourg, l'Ukrainien va connaitre sa première titularisation avec l'OL et tentera de marquer son premier but par la même occasion. Les deux attaquants seront soutenus par Corentin Tolisso qui évoluera devant le trio Tessmann, Morton, Nartey, préféré à Abner.

La composition de l'OL contre l'OM : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Nartey - Tolisso (cap.) - Endrick, Yaremchuk.