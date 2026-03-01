OM - OL : Tolisso en soutien du duo Endrick - Yaremchuk

Ce dimanche, l'OL affronte l'OM pour un choc des Olympiques sous haute tension. Face à la cascade de blessures, Paulo Fonseca a choisi de miser sur un 4-4-2 losange avec Corentin Tolisso en meneur derrière le duo Yaremchuk - Endrick.
Un duel des Olympiques pour une course à la troisième place. Ce dimanche, l'OL et l'OM se disputent plus qu'une rivalité. Avec cinq points d'avance sur le club marseillais, les joueurs de Paulo Fonseca ont l'occasion de prendre leur distance et donc de faire un gros coup pour la Ligue des champions. Seulement, il faut aussi composer avec les blessures et ce n'est pas rien. Sans Ruben Kluivert, Pavel Sulc, Afonso Moreira en plus de Malick Fofana et Ernest Nuamah, l'entraîneur portugais a dû improviser une nouvelle stratégie.
Nouvelle tactique sur le papier avec ce 4-4-2 losange mais qui pourrait malgré tout livrer des ajustements suivant les situations de jeu. Quoi qu'il en soit, c'est une petite nouveauté avec l'association Endrick - Yaremchuk en pointe. Passeur décisif à Strasbourg, l'Ukrainien va connaitre sa première titularisation avec l'OL et tentera de marquer son premier but par la même occasion. Les deux attaquants seront soutenus par Corentin Tolisso qui évoluera devant le trio Tessmann, Morton, Nartey, préféré à Abner.
La composition de l'OL contre l'OM : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Nartey - Tolisso (cap.) - Endrick, Yaremchuk.
A voir ce que fait Lille, nous ça va être tendu, Marseille au complet quand nous sommes amoindri
notre période a 1 match par semaine et sulc et moreira qui rechute, nos 2 meilleurs éléments offensif
C'est vrai que souvent on peste contre fonseca pour le coaching, mais 1 ou 2 blessés, 1 suspendu et voilà, derrière on sait tous très bien que c'est pas le même niveau, trop d'incertitude qui refroidit fonseca
Ça fout les boules de jouer au vélodrome sans la grosse équipe, espérons qu'ils se tiennent tranquille pour 1 fois...
On a pas été ridicule contre Paris avec ghezzal en pointe. Fonseca, bon entraîneur mais en plus de celle ci avec akouokou titu contre mu nous en aura quand même sorti quelques belles improbables
espérons, on serait bien avisé de rebondir et faire 1 résultat
Mais pour ça, il va falloir clairement les poser sur le pré
Allez l'ol !!
Endrick / Roman devant , on peut leur faire très mal.
J’en salive d’avance .
💪🔴🔵
Vers 1 442 avec endrick et yaremchuk en pointe ?? J'aime, par contre vu la situation je viens de me souvenir qu'on a pas grand chose sur le banc derrière...
Bon on va etre pour la plupart content de voir cette compo, c'est deja un bon début..
Allez l'OL et bon match à tous..
Ça va encore être du gloubiboulga expérimental. De toute façon, quoi qu'en pense de Beye, il a sans doute parfaitement compris qu'il suffisait de nous rentrer dedans avec un pressing d'enfer pour nous faire totalement déjouer. Si Marseille a l'idée de nous coller un but dans la première demi-heure, après il n'auront plus qu'à coller deux joueurs sur Tolisso et deux sur Endrick et le match est fini, et ils pourront même se permettre de faire tourner puisqu'on n'a rien sur le banc.
Rationnellement, on a trop de blessés pour espérer quoi que ce soit. Maintenant, si on veut entretenir le minime espoir de rapporter quoi que ce soit du Vélodrome, il faudra de toute façon faire basculer le match dans l'irrationnel. Si Endrick veut nous prouver qu'il est autre chose qu'un ersatz de Ben Arfa qui met des triplés contre Metz mais disparait totalement lors des matchs qui comptent, ça va être le moment. Parce que s'il nous fait le même match que contre Strasbourg, non seulement on mettra pas un pion mais en plus il ferait mieux de commencer à chercher un club pour l'année prochaine plutôt que de nourrir l'espoir de jouer plus de dix minutes par an avec le Real.
Bon Lille, but a la 93°, forcément contre Nantes mais quand même, bon faudra faire avec
Énervant ces lillois
Compo à peu près attendu.
Allez l'ol
Allez je vais mettre une pièce sur Grief , pas beaucoup de vous parle de son importance et pourtant le dernier mur et le premier relanceur.....
Arrivée des joueurs au vestiaire. Concentration maximum !!
on ne peut pas vraiment faire autre chose, je serais curieux de savoir si c'était le plan prévu au départ, ou si ça a été imposé par l'absence de Kluivert.
Je me demande aussi comment ça va se positionner au milieu.
En tout cas, on n'a pas de banc.
Monark
Excellent encore une fois de plus ton avatar et ton pseudo 👍🍻
bonsoir , enfin le 442 losange avec coco en 10 pointe haute ; depuis le temps que j'espérais cette compo.
Nartey préféré à Abner , pas mieux
Fonseca a compris qu'on n'a pas d'ailiers et qu'il faut cesser avec les 433.
c'est exactement l'équipe que j'espèrais , maintenant si on perd les duels on n'arrivera a rien , il faudra répondre présent .