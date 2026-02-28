OM - OL : Habib Beye veut des Marseillais "conquérants"

Sur une série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1, l'OM se doit une revanche contre l'OL dimanche (20h45). Un sentiment qui transpire dans le discours d'Habib Beye.

La qualification en Coupe de France aux dépens du Rennes... d'Habib Beye le 3 février a permis de limiter la casse. Mais hormis ce 8e de finale, l'OM reste sur un succès lors de ses cinq dernières sorties. C'est évidemment trop peu pour un prétendant plus qu'assumé au podium. Mais en recevant l'OL dimanche, il a l'occasion de se faire "pardonner", même s'il ne retrouverait pas le trio de tête en cas de victoire.

Néanmoins, le nouvel entraîneur marseillais veut croire à une remontée sur les Lyonnais (troisièmes). "Je suis très optimiste. Mon discours va dans ce sens. Nous voulons gagner pour revenir à deux points et continuer à avancer. Il reste encore onze journées et beaucoup de points à prendre. Un autre résultat ne remettrait pas tout en question ni le travail effectué depuis notre arrivée. Ce qui est sûr, c’est que ce groupe sait ce qu’il est capable de faire. Il n’y a pas de peur, il y a de l’excitation, a-t-il clamé ce samedi. Jouer une telle affiche au Vélodrome est un privilège."

"Il y a une excitation particulière autour de ce match"

Il faudra à Marseille montrer bien mieux que le visage affiché ces dernières semaines pour ça. C'était l'objectif du stage en Espagne cette semaine, faire la bascule après la période Roberto De Zerbi. "J’ai envie de voir une équipe conquérante, a martelé Habib Beye. C’est le duel des Olympiques, un match important pour nos supporters et pour nos objectifs. Ce sont deux formations de très haut niveau qui prétendent à l’Europe et à la Ligue des champions. Il y a une excitation particulière autour de ce match. Nous voulons recoller au trio de tête et accrocher le bon wagon pour montrer que notre fin de saison sera passionnante."