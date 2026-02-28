Actualités
Habib Beye, entraîneur de l’OM (T. Moritz/AFP)

OM - OL : Habib Beye veut des Marseillais "conquérants"

  • par Gwendal Chabas

    • Sur une série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1, l'OM se doit une revanche contre l'OL dimanche (20h45). Un sentiment qui transpire dans le discours d'Habib Beye.

    La qualification en Coupe de France aux dépens du Rennes... d'Habib Beye le 3 février a permis de limiter la casse. Mais hormis ce 8e de finale, l'OM reste sur un succès lors de ses cinq dernières sorties. C'est évidemment trop peu pour un prétendant plus qu'assumé au podium. Mais en recevant l'OL dimanche, il a l'occasion de se faire "pardonner", même s'il ne retrouverait pas le trio de tête en cas de victoire.

    Néanmoins, le nouvel entraîneur marseillais veut croire à une remontée sur les Lyonnais (troisièmes). "Je suis très optimiste. Mon discours va dans ce sens. Nous voulons gagner pour revenir à deux points et continuer à avancer. Il reste encore onze journées et beaucoup de points à prendre. Un autre résultat ne remettrait pas tout en question ni le travail effectué depuis notre arrivée. Ce qui est sûr, c’est que ce groupe sait ce qu’il est capable de faire. Il n’y a pas de peur, il y a de l’excitation, a-t-il clamé ce samedi. Jouer une telle affiche au Vélodrome est un privilège."

    "Il y a une excitation particulière autour de ce match"

    Il faudra à Marseille montrer bien mieux que le visage affiché ces dernières semaines pour ça. C'était l'objectif du stage en Espagne cette semaine, faire la bascule après la période Roberto De Zerbi. "J’ai envie de voir une équipe conquérante, a martelé Habib Beye. C’est le duel des Olympiques, un match important pour nos supporters et pour nos objectifs. Ce sont deux formations de très haut niveau qui prétendent à l’Europe et à la Ligue des champions. Il y a une excitation particulière autour de ce match. Nous voulons recoller au trio de tête et accrocher le bon wagon pour montrer que notre fin de saison sera passionnante."

    à lire également
    Le tifo des Lyon 1950 pour OL - Auxerre
    Avant OM - OL, les supporters lyonnais ont fait passer un message

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OM - OL : Habib Beye veut des Marseillais "conquérants" 17:35
    Le tifo des Lyon 1950 pour OL - Auxerre
    Avant OM - OL, les supporters lyonnais ont fait passer un message 16:50
    Des supporters devant le Parc OL
    Le Parc OL recevra les finales des coupes d'Europe de rugby en mai 2027 16:00
    Habib Beye, consultant Canal Plus et entraîneur du Red Star
    OM - OL : Habib Beye confirme avoir tous ses joueurs à disposition 15:10
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OM - OL : la mise en garde de Tolisso à Endrick sur l'accueil marseillais 14:20
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Roman Yaremchuk a accéléré sa préparation pour OM - OL 13:30
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    OL - Ligue 1 : vers une sonorisation des arbitres en 2026-2027 ? 12:40
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : Tarciane est restée sur le banc avec le Brésil 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ligue Europa : le Celta voit en l'OL un "adversaire redoutable" 11:00
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : l'OL ira au Havre le dimanche 15 mars (17h15) 10:10
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL Académie : les U18 à Mérignac avec Hamdani ce samedi 09:25
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    Malgré sa défaite à Strasbourg, l'OL ne "panique pas" avant le choc face à l'OM 08:40
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    OL : Khalis Merah a "bluffé" Maxence Caqueret 08:20
    Ligue Europa : le calendrier du Celta avant d'affronter l'OL 08:00
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : nous connaissons les horaires d'OL - Celta 27/02/26
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    OL : Corentin Tolisso se confie sur son rôle de capitaine 27/02/26
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane (Brésil) lance la trêve internationale 27/02/26
    Avant l'OM, l'OL espère avoir appris la leçon strasbourgeoise 27/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut