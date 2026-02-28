Ligue Europa : le Celta voit en l'OL un "adversaire redoutable"

16e en Ligue Europa et qualifié pour les 8es grâce au barrage, le Celta de Vigo affrontera l'OL en mars. Un "adversaire redoutable", selon le club espagnol.

Du côté de l'OL, on est heureux de tomber sur le Celta de Vigo en 8es de finale de la Ligue Europa. Non pas que ce tirage au sort soit plus facile que le LOSC, l'autre éventualité, mais cette confrontation aura au moins le goût de la nouveauté. Car les Lyonnais n'ont jamais affronté ce rival dans leur histoire.

Et en Espagne, comment voit-on la chose ? Le club de Galice savait qu'il affronterait le premier ou le deuxième de la phase de classement (Aston Villa était l'autre possibilité). Il a éliminé le PAOK sans trembler en gagnant 2-1 et 1-0 en barrage.

"Ils ont un effectif impressionnant"

Maintenant, il recevra les hommes de Paulo Fonseca le 12 mars à 21 heures, avant de se déplacer à Décines le 19 (18h45). "Nous avions deux concurrents potentiels très difficiles, et nous héritons d'une équipe française. C'est un adversaire redoutable. Ils ont un effectif impressionnant. Aucun joueur ne vaut moins de 40 millions d'euros, exagère Marco Garcés, directeur sportif du Celta. Nous sommes en forme, et il y a des raisons de rêver. Les attentes créent de la pression, mais rêver, non."