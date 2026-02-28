Actualités
Les joueurs du Celta (@Celta de Vigo)

Ligue Europa : le calendrier du Celta avant d'affronter l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Un match en moins, mais le Real Madrid au menu. Voici le calendrier du Celta de Vigo avant la double confrontation contre l'OL en Ligue Europa.

    Bon ou mauvais tirage ? Si l'on ne veut pas se mouiller, on pourra toujours dire qu'il faut attendre le 19 mars pour savoir. Dans moins de trois semaines, la Ligue Europa aura rendu son verdict pour ses 8es de finale. Et notamment au sujet de la confrontation entre l'OL et le Celta de Vigo.

    L'UEFA, lors du tirage au sort de vendredi, a mis le club espagnol sur la route des Lyonnais. Pour Paulo Fonseca et son groupe, il faudra répondre présent tous les trois-quatre jours, car c'est ce qui les attend en mars. Leur rival, lui, a un calendrier un peu plus allégé.

    Chic face au Real juste avant d'accueillir l'OL

    Il ne jouera pas de match de coupe, au contraire des Rhodaniens contre Lens (05/03). Cependant, il affrontera le Real Madrid dimanche 8 mars, juste avant l'aller en Galice. Ce week-end, les coéquipiers de Iago Aspas se déplaceront à Girona dimanche. Et entre les deux affiches européennes, les hommes de Claudio Giráldez, 6es de Liga, voyageront à Séville, sur la pelouse du Betis (15/03).

